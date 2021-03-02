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≡ Внедрение платных дорог в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41032
Внедрение платных дорог в Костанайской области
Отправлено: 02.03.21 - 08:44
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Прошу Нашу Газету, если есть такая возможность, уточнить результаты проведенных слушаний, а также адресовать областному акимату несколько вопросов
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Lex
§ Lex
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
504
Re: Внедрение платных дорог в Костанайской области
Отправлено: 02.03.21 - 08:44
#1
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алау на гос.обеспечении сидит, поэтому им не выгодно выпускать новости усложняющие жизнь агашкам.
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