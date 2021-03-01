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Какой будет оплата - пока на стадии обсуждения. Сейчас плата за проезд по 1 км платных дорог в Казахстане равна 1-2 тенге

Цитата:Щучинск-Нур султан проезд 5000 теньге, то есть 25 теньге- 1 км.Нур-Султан -Тимертау проезд 3500 теньге тоесть тоже около 25 теньге за 1 км.Россия платон 2 рубля -1 км тоесть 10 теньге -1 км. Разница очень видна))Для грузовых цены.