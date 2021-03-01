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≡ Убежавшего от продавщицы магазинного грабителя задержали в Житикаре
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41032
Убежавшего от продавщицы магазинного грабителя задержали в Житикаре
Отправлено: 01.03.21 - 16:49
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Установить личность нападавшего удалось в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. Им является 36-летний местный житель, ранее судимый.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4512
Re: Убежавшего от продавщицы магазинного грабителя задержали в...
Отправлено: 01.03.21 - 16:49
#1
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Есть у меня сомнения, того ли взяли? Весь город ходит в таких бушлатах, в масках, толком на видео и лица не видно. Только если сам не явился с повинной, каюсь мол, грешок хочу отмолить...
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1662
Re: Убежавшего от продавщицы магазинного грабителя задержали в...
Отправлено: 01.03.21 - 23:21
#2
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Цитата:
сайлау курманов:


Джетыгара - маленький городишко, и все друг-друга знают. Я, думаю продавщица знает нападавшего.
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