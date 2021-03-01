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≡ Автодорога Костанай-Троицк станет платной для грузового транспорта до конца этого года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41031
Автодорога Костанай-Троицк станет платной для грузового транспорта до конца этого года
Отправлено: 01.03.21 - 15:43
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Общественные слушания на тему платности дорог в Костанайской области прошли в акимате города сегодня, 1 марта. Правда, назвать так совещание, на котором в явном большинстве были представители АО «Казавтожол» и чиновники, и в минимальном количестве - жители, можно с очень большой натяжкой.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1661
Re: Автодорога Костанай-Троицк станет платной для грузового...
Отправлено: 01.03.21 - 22:56
#15
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Очередная схема ВОРОВСТВА.
Платная дорога - это скорость, комфорт, безопасность, освещение, придорожный сервис.
Если дорога не отремонтирована и "убитая", но платная и её только "обещают" отремонтировать в будущем, и на будущие деньги водителей, то есть :"...утром деньги, а вечером стулья..." - то козе понятно: ВОРОВСТВО.
Когда же ВЫ нажрётесь !!
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21259
Автодорога Костанай-Троицк станет платной для грузового транспорта до конца этого года
Отправлено: 01.03.21 - 23:02
#16
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Цитата:
ACROS:
Когда же ВЫ нажрётесь !!

Думаю, что - никогда... :lol: ;-)
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