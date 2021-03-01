Re: Автодорога Костанай-Троицк станет платной для грузового...

Отправлено: - 22:56

Очередная схема ВОРОВСТВА.

Платная дорога - это скорость, комфорт, безопасность, освещение, придорожный сервис.

Если дорога не отремонтирована и "убитая", но платная и её только "обещают" отремонтировать в будущем, и на будущие деньги водителей, то есть :"...утром деньги, а вечером стулья..." - то козе понятно: ВОРОВСТВО.

Когда же ВЫ нажрётесь !!