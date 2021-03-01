Прогноз на 5 дней
небольшой снег-14°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • З, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Автодорога Костанай-Троицк станет платной для грузового транспорта до конца этого года
 
 
Страница 1 из 212»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41031
Автодорога Костанай-Троицк станет платной для грузового транспорта до конца этого года
Отправлено: 01.03.21 - 15:43
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественные слушания на тему платности дорог в Костанайской области прошли в акимате города сегодня, 1 марта. Правда, назвать так совещание, на котором в явном большинстве были представители АО «Казавтожол» и чиновники, и в минимальном количестве - жители, можно с очень большой натяжкой.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4512
Re: Автодорога Костанай-Троицк станет платной для грузового...
Отправлено: 01.03.21 - 15:43
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
 не справедливым сделать дороги платными до их ремонта
Странная логика у товарища Хасанова, никто не отменял порядок товар- деньги, причем всё сразу, а эти хотят потом ремонт
Профайл Посетить вебсайт
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21259
Re: Автодорога Костанай-Троицк станет платной для грузового...
Отправлено: 01.03.21 - 15:47
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С чем, вас и - поздравляю... ;-)
Профайл
olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1143
Re: Автодорога Костанай-Троицк станет платной для грузового...
Отправлено: 01.03.21 - 15:52
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Льготы для участников ВОВ и инвалидов... Сколько их осталось то участников, за рулём тем более. А инвалиды на фурах особо то не ездят. И что-то не написано, каким образом будут взимать плату. И почему то слушания проходят в городском акимате, хотя дорога пролегает по области.
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
735
Re: Автодорога Костанай-Троицк станет платной для грузового...
Отправлено: 01.03.21 - 16:09
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что же, бет отличный повод взвинтить цены на самые необходимые товары. И никак не на 1-2 тенге, а процентов на 20-30
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3193
Re: Автодорога Костанай-Троицк станет платной для грузового...
Отправлено: 01.03.21 - 17:17
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
для участников ВОВ

----Тоже бросилось в глаза . Ещё бы ветеранов гражданской вспомнил.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3193
Re: Автодорога Костанай-Троицк станет платной для грузового...
Отправлено: 01.03.21 - 17:28
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
'Код:
'----Зачем сравнивать несравнимое ??Очередная обдираловка .


Профайл 










	



Я


§ Я







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
02.11.19
Сообщений: 
443








  Re: Автодорога Костанай-Троицк станет платной для грузового...


Отправлено: 01.03.21 - 18:13


#7 




Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Очередной Алдар Косе берется обучить ишака грамоте. 
ФОМС и МММ добавляют организаторам энтузиазма , для несогласных отработан кеттлинг


Профайл 










	



а


§ андрей 117







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
19.05.17
Сообщений: 
135








  Re: Автодорога Костанай-Троицк станет платной для грузового...


Отправлено: 01.03.21 - 21:16


#8 




Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


в Россию въезжаешь с Кайрака все разметки,знаки видно все светится,всё работает.если в ночь возвращаешься в Казахстан этот участок дороги от Кайрака до Костаная просто отстойный.даже знаки не протрут.не помоют.едешь в каких то потемках.про разметку нечего говорить.дорога никакая.


Профайл 










	



drakon


§ drakon







(Полноправные пользователи)




Откуда: 
Германия
Регистрация: 
31.07.10
Сообщений: 
21259








  Автодорога Костанай-Троицк станет платной для грузового транспорта до конца этого года


Отправлено: 01.03.21 - 21:34


#9 




Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Цитата:
андрей 117:
аже знаки не протрут.не помоют.едешь в каких то потемках.про разметку нечего говорить.дорога никакая.

Весной, дожди, помоют - знаки.Разметки тоже - вылезут... :lol:  ;-)


Профайл 










	



yudjin


§ yudjin







(Уважаемые пользователи)




Регистрация: 
19.07.08
Сообщений: 
7272








  Re: Автодорога Костанай-Троицк станет платной для грузового...


Отправлено: 01.03.21 - 21:36


#10 




Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Цитата:
Я:
Очередной Алдар Косе берется обучить ишака грамоте.

Вы не представляете, что нас ждет...
Если верить Алау:
Как обещает Казавтожол — новые дороги обеспечат безопасность и высокий уровень комфорта для водителей. Ведь все платные автодороги обязательно имеют ночное освещение и ограждения от скота на ответственных участках, а также светоотражатели и катафоты, помогающие водителям ориентироваться на дороге в ночное время. Внедрение платных дорог включает в себя и развитие придорожной инфраструктуры, это места для отдыха и парковки, отели, супермаркеты, туалеты, аптеки.


Профайл 










	



elektron


§ elektron







(Полноправные пользователи)




Откуда: 
Stuttgart. Deutschland
Регистрация: 
10.10.17
Сообщений: 
6498








  Автодорога Костанай-Троицк станет платной для грузового транспорта до конца этого года


Отправлено: 01.03.21 - 22:12


#11 




Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


А что нефть кончилась? :lol: 
Так тож конечно правильно, сначала дороги платными сделать, а потом и налог дорожный поднять можно. :lol:


Профайл 










	



Я


§ Я







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
02.11.19
Сообщений: 
443








  Автодорога Костанай-Троицк станет платной для грузового транспорта до конца этого года


Отправлено: 01.03.21 - 22:25


#12 




Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Цитата:
yudjin:
нас ждет.




[Исправлено: Я,  01.03.2021 - 22:26]


Профайл 










	



abaika95


§ abaika95







(Полноправные пользователи)




Откуда: 
Казахстан,Костанай
Регистрация: 
05.03.19
Сообщений: 
7150








  Re: Автодорога Костанай-Троицк станет платной для грузового...


Отправлено: 01.03.21 - 22:33


#13 




Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Цитата:
elektron:
 Так тож конечно правильно, сначала дороги платными сделать, а потом и налог дорожный поднять можно.

А у вас дороги все уже бесплатные в Германии ?)


Профайл 










	



elektron


§ elektron







(Полноправные пользователи)




Откуда: 
Stuttgart. Deutschland
Регистрация: 
10.10.17
Сообщений: 
6498








  Автодорога Костанай-Троицк станет платной для грузового транспорта до конца этого года


Отправлено: 01.03.21 - 22:44


#14 




Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Цитата:
abaika95:
А у вас дороги все уже бесплатные в Германии ?)

Для легковых да, всё ещё все. :lol: 
Для грузовых нет. Но выбор он как говорится есть. Кому деньги дороже времени, всегда могут альтернативно проехать. И поверьте по дорогам лучшего качества, что у вас платными собираются делать. :-P

[Исправлено: elektron,  01.03.2021 - 17:45]


Профайл 









Страница 1 из 212»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

















		
    
			
  • 
				
    
					
    
					Быстрый ответ в эту тему
					
    
				
    	
			
    • 
		





	













Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией  и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   
        [ Регистрация ]

  максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]


 







Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 36
Зарегистрированные пользователи:  Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать


 
XML / RSS