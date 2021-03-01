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≡ В этом-то вся соль - Суд принял решение по иску ЦЗПП по поводу очистки дорог и вывоза мусора
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41031
В этом-то вся соль - Суд принял решение по иску ЦЗПП по поводу очистки дорог и вывоза мусора
Отправлено: 01.03.21 - 16:40
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Руководитель ЦЗПП Николай ГИНЬЯТОВ считает недопустимым использование соли для борьбы с гололёдом в населённых пунктах. А также утверждает, что ТОО "Рахат-2018" вывезло мусора в 60 раз меньше, чем прописано в договоре.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4512
Re: В этот-то вся соль - Суд принял решение по иску ЦЗПП по...
Отправлено: 01.03.21 - 16:40
#1
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Какого черта соответствующие органы как воды в рот набрали и сидят сторонними наблюдателями? Тут прямая работа экологов. Если переусердствуют с солью газоны и все насаждения превратятся в сухостой. Помню по улице 50 лет октября несколько лет назад высадили почти двести саженцев, которые благополучно высохли. Кто-нибудь спросил, какой ущерб нанесли бюджету города. Так и тут все молчат в тряпочку, как бы история с колесом не повторилось, только в другой вариции
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3826
Re: В этот-то вся соль - Суд принял решение по иску ЦЗПП по...
Отправлено: 01.03.21 - 17:00
#2
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Цитата:
Судья Айнур Таниберген, выслушав все стороны, приняла решение, что не будет рассматривать дело по существу вопроса. Она посчитала, что иск не соответствует деятельности ЦЗПП, так как требования Гиньятова никак не связаны с защитой прав потребителей.


Да уж ... Как показывает практика, суды по большей части бесхребетны когда ответчики акиматовские.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7150
Re: В этом-то вся соль - Суд принял решение по иску ЦЗПП по...
Отправлено: 01.03.21 - 22:36
#3
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Цитата:
peshexod:
Да уж ... Как показывает практика, суды по большей части бесхребетны когда ответчики акиматовские

Вы же в суде выйграли спор и вам баннер оплатили)
И в первом суде приняли решение в вашу пользу и заморозили стройку)
Так что не надо)
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