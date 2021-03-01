Автодорога Костанай-Троицк станет платной для грузового транспорта до конца этого года
Отправлено: 01.03.21 - 15:43
Общественные слушания на тему платности дорог в Костанайской области прошли в акимате города сегодня, 1 марта. Правда, назвать так совещание, на котором в явном большинстве были представители АО «Казавтожол» и чиновники, и в минимальном количестве - жители, можно с очень большой натяжкой. Читать новость
Льготы для участников ВОВ и инвалидов... Сколько их осталось то участников, за рулём тем более. А инвалиды на фурах особо то не ездят. И что-то не написано, каким образом будут взимать плату. И почему то слушания проходят в городском акимате, хотя дорога пролегает по области.
в Россию въезжаешь с Кайрака все разметки,знаки видно все светится,всё работает.если в ночь возвращаешься в Казахстан этот участок дороги от Кайрака до Костаная просто отстойный.даже знаки не протрут.не помоют.едешь в каких то потемках.про разметку нечего говорить.дорога никакая.
Я: Очередной Алдар Косе берется обучить ишака грамоте.
Вы не представляете, что нас ждет... Если верить Алау: Как обещает Казавтожол — новые дороги обеспечат безопасность и высокий уровень комфорта для водителей. Ведь все платные автодороги обязательно имеют ночное освещение и ограждения от скота на ответственных участках, а также светоотражатели и катафоты, помогающие водителям ориентироваться на дороге в ночное время. Внедрение платных дорог включает в себя и развитие придорожной инфраструктуры, это места для отдыха и парковки, отели, супермаркеты, туалеты, аптеки.
abaika95: А у вас дороги все уже бесплатные в Германии ?)
Для легковых да, всё ещё все. Для грузовых нет. Но выбор он как говорится есть. Кому деньги дороже времени, всегда могут альтернативно проехать. И поверьте по дорогам лучшего качества, что у вас платными собираются делать.
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