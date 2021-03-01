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≡ Мужчину, торгующего нелицензионным алкоголем, задержала полиция в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41031
Мужчину, торгующего нелицензионным алкоголем, задержала полиция в Костанае
Отправлено: 01.03.21 - 16:57
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Общий объем изъятой спиртосодержащей жидкости - 635 литров. По результатам экспертизы крепость нелицензированной продукции составила 75-85%. Анонимное сообщение о незаконной торговле поступило на мобильный участкового инспектора.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4512
Re: Мужчину, торгующего нелицензионным алкоголем, задержала...
Отправлено: 01.03.21 - 16:57
#1
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Где-то клиенты заждались, думают из-за бурана дороги замело, экспедитор опаздывает, а на самом деле вон какая неприятность. Какие-то нехорошие люди доносы пишут, бизнес портят...
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1661
Мужчину, торгующего нелицензионным алкоголем, задержала полиция в Костанае
Отправлено: 01.03.21 - 22:22
#2
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Цитата://Анонимное сообщение о незаконной торговле поступило на мобильный участкового инспектора.//

Неужели такое бывает:а вот, в нашей деревне, наоборот: - два из трёх магазинов торгуют НЕЛЕГАЛЬНО, без лицензий; участковый об этом прекрасно знает ( подозреваю что и сам он там отоваривается алкоголем- и ему очевидно продают или БЕСПЛАТНО или со значительной скидкой). Да, что там участковый: от этом ПРЕКРАСНО знают и НЕ ПРИНИМАЮТ мер, и местный акимат и местное управление гос.доходов.

[Исправлено: ACROS, 01.03.2021 - 22:24]

[Исправлено: ACROS, 01.03.2021 - 22:25]
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