Re: Убежавшего от продавщицы магазинного грабителя задержали в...

Отправлено: - 16:49

Есть у меня сомнения, того ли взяли? Весь город ходит в таких бушлатах, в масках, толком на видео и лица не видно. Только если сам не явился с повинной, каюсь мол, грешок хочу отмолить...