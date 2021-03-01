Re: Автодорога Костанай-Троицк станет платной для грузового...

Отправлено: - 15:52

Льготы для участников ВОВ и инвалидов... Сколько их осталось то участников, за рулём тем более. А инвалиды на фурах особо то не ездят. И что-то не написано, каким образом будут взимать плату. И почему то слушания проходят в городском акимате, хотя дорога пролегает по области.