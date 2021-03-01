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Автодорога Костанай-Троицк станет платной для грузового транспорта до конца этого года
Автодорога Костанай-Троицк станет платной для грузового транспорта до конца этого года
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