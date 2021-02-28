Цитата:
сайлау курманов:
Слушай, абайка! А вы не глупый чел однако, только вот вашу соображалку направить не в сторону приспособления и выживания, а на самопожертвование и патриотизм, тогда вам люди сами по доброй воле поставят памятник из золота
Ну вот написал мнение которое совпадает с вашей системой координат и тут я уже не глупый чел однако а как мое мнение пойдет в разрез с вашим так я сразу окажусь плохим))
Проходили уже
Это психология Толпы
ее логика:Пиши и выражай свое мнение как все и будешь в тусовочке иначе сожрем)
А мне этого не надо
Пишу что думаю а думаю о том что вижу,знаю и осознаю
Вот сейчас мнение совпало с вашим
В других ветках уже не совпадет
Плюрализм мнений и спор это и есть движение к гражданскому обществу
Коллективый Одобряемс или коллективное критиканство это путь вникуда
Надеюсь вы поняли о чем я
Цитата:
ACROS:
99,99% выпускников Школ милиции, в откровенной беседе говорят: надо "отбить" папкины деньги потраченные на обучение.
Нууу я с 99% выпускниками академии не общался конечно как вы) но тех кого знаю из офицерского состава особенно из преподавателей академии большинством идейные люди