Отправлено: - 13:29

сайлау курманов:

Слушай, абайка! А вы не глупый чел однако, только вот вашу соображалку направить не в сторону приспособления и выживания, а на самопожертвование и патриотизм, тогда вам люди сами по доброй воле поставят памятник из золота

ACROS:

99,99% выпускников Школ милиции, в откровенной беседе говорят: надо "отбить" папкины деньги потраченные на обучение.

Цитата:Ну вот написал мнение которое совпадает с вашей системой координат и тут я уже не глупый чел однако а как мое мнение пойдет в разрез с вашим так я сразу окажусь плохим))Проходили ужеЭто психология Толпыее логика:Пиши и выражай свое мнение как все и будешь в тусовочке иначе сожрем)А мне этого не надоПишу что думаю а думаю о том что вижу,знаю и осознаюВот сейчас мнение совпало с вашимВ других ветках уже не совпадетПлюрализм мнений и спор это и есть движение к гражданскому обществуКоллективый Одобряемс или коллективное критиканство это путь вникудаНадеюсь вы поняли о чем яЦитата:Нууу я с 99% выпускниками академии не общался конечно как вы) но тех кого знаю из офицерского состава особенно из преподавателей академии большинством идейные люди