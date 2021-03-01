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≡ В Лос-Анджелесе раздали «Золотые глобусы», лучшая комедия - «Борат-2»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41026
В Лос-Анджелесе раздали «Золотые глобусы», лучшая комедия - «Борат-2»
Отправлено: 01.03.21 - 13:17
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В США состоялась 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Лучшим драматическим фильмом года признана работа Хлои Чжао «Земля кочевников» (Nomadland), рассказывающая об американке, которая стала безработной из-за экономического кризиса и вынуждена скитаться по стране.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1659
Re: В Лос-Анджелесе раздали «Золотые глобусы», лучшая комедия -...
Отправлено: 01.03.21 - 13:17
#1
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Оказывается, Саша Барон Коэн - не самый плохой артист: это греет, как то.

Когда же нашему Иманбеку дадут "Гремми" ?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7147
Re: В Лос-Анджелесе раздали «Золотые глобусы», лучшая комедия -...
Отправлено: 01.03.21 - 13:44
#2
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Цитата:
лучшая комедия - «Борат-2»

Ну кто бы сомневался
Повесточку отработал против республиканцев и лично Трампа
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1988
В Лос-Анджелесе раздали «Золотые глобусы», лучшая комедия - «Борат-2»
Отправлено: 01.03.21 - 13:54
#3
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Он и за первого Бората Золотой глобус получал вроде.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21250
Re: В Лос-Анджелесе раздали «Золотые глобусы», лучшая комедия -...
Отправлено: 01.03.21 - 14:12
#4
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И за третьего - получит... :lol: ;-)
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