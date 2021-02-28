Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями-12°C
  • 760 мм рт.ст.
  • 72% влажность
  • С, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41026
Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
Отправлено: 28.02.21 - 14:40
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В столице в кольце оказались те, кто пришел на поминки по активисту Дулату Агадилу, погибшему в загадочных обстоятельствах год назад в СИЗО. Как только товарищи Агадила закончили читать коран, их начали буквально загонять в кольцо.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1659
Re: Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
Отправлено: 01.03.21 - 12:27
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
пытки держать на морозе людей по 7-12 часов.


Хорошо хоть не бьют резиновыми дубинками. Люди знали что идут на НЕРАЗРЕШЁННЫЕ митинги, и там будут применять против них силовые методы. По всему Казахстану, только лишь в Уральске, разрешили митинг.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7147
Re: Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
Отправлено: 01.03.21 - 13:29
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Слушай, абайка! А вы не глупый чел однако, только вот вашу соображалку направить не в сторону приспособления и выживания, а на самопожертвование и патриотизм, тогда вам люди сами по доброй воле поставят памятник из золота

Ну вот написал мнение которое совпадает с вашей системой координат и тут я уже не глупый чел однако а как мое мнение пойдет в разрез с вашим так я сразу окажусь плохим))
Проходили уже
Это психология Толпы
ее логика:Пиши и выражай свое мнение как все и будешь в тусовочке иначе сожрем)
А мне этого не надо
Пишу что думаю а думаю о том что вижу,знаю и осознаю
Вот сейчас мнение совпало с вашим
В других ветках уже не совпадет
Плюрализм мнений и спор это и есть движение к гражданскому обществу
Коллективый Одобряемс или коллективное критиканство это путь вникуда
Надеюсь вы поняли о чем я
Цитата:
ACROS:
99,99% выпускников Школ милиции, в откровенной беседе говорят: надо "отбить" папкины деньги потраченные на обучение.

Нууу я с 99% выпускниками академии не общался конечно как вы) но тех кого знаю из офицерского состава особенно из преподавателей академии большинством идейные люди
Профайл
юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1988
Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
Отправлено: 01.03.21 - 13:45
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Хорошо хоть не бьют резиновыми дубинками.

такую тактику полиция ведь уже применяла. Были бы протестующие поумнее, взяли бы с собой водяные брызгалки.Как только кольцо сомкнулось и взяли бы и побрызгали обильно водичкой полицейским в паховую область. Промежность бы мигом схватилось льдом и уже не до оцепления было бы служивым. Да еще простатит потом лечить бы долго пришлось.
Профайл
сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4508
Re: Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
Отправлено: 01.03.21 - 14:24
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"отбить" папкины деньги потраченные на обучение.
Погодите, а разве у них обучение платное? Они же на казённых харчах сидят. Допустим, они ученики этого заведения поступили за взятку, тогда каким надо быть морально устойчивым чтоб бороться с коррупцией в стране. Я в шоке!
Профайл Посетить вебсайт
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS