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≡ Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
 
 
Страница 1 из 212»
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41026
Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
Отправлено: 28.02.21 - 14:40
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В столице в кольце оказались те, кто пришел на поминки по активисту Дулату Агадилу, погибшему в загадочных обстоятельствах год назад в СИЗО. Как только товарищи Агадила закончили читать коран, их начали буквально загонять в кольцо.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7147
Re: Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
Отправлено: 28.02.21 - 14:40
#1
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Цитата:
Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим

Ну хорошо хоть не словестный буллинг)
А так да,страшнее и страшнее всё меры нашей полиции,в кольцо взяли...ужас
В России правда сейчас где-то смеётся один полицейский пнувший женщину в живот
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21250
Re: Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
Отправлено: 28.02.21 - 14:52
#2
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Цитата:

Полиция приглашает их в автобус, мол, чтобы согреться,

Какая забота, о людях... :lol: ;-) :oops:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21250
Re: Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
Отправлено: 28.02.21 - 15:06
#3
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Цитата:

Корреспондент Азаттыка сообщил, что трех женщин, попросившихся в туалет, выпустили из кольца, но тут же их задержала полиция.

И наверное, они попИсать - не успели?... :lol: :oops:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7147
Re: Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
Отправлено: 28.02.21 - 15:21
#4
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Цитата:
drakon:
И наверное, они попИсать - не успели?...

Перед митингом надо было сходить
А то идут на нарушение закона и просятся в туалет)
Революционеры которых мы заслужили)
Профайл
urmas
§ urmas
(Пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
15
Re: Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
Отправлено: 28.02.21 - 15:28
#5
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Цитата:
abaika95:
Ну хорошо хоть не словестный буллинг)

Ну да,ну да,
На то он и кеттлинг,от слова кет
Потому и любим,и применим органами
Сразу указывает на рекомендуемое действие
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21250
Re: Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
Отправлено: 28.02.21 - 16:28
#6
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Цитата:

В Нур-Султане и Алматы полиция взяла митингующих в плотное кольцо,

Цитата:
urmas:
На то он и кеттлинг,от слова кет

Какой тут - кет?... :lol: ;-) :-)
Профайл
urmas
§ urmas
(Пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
15
Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
Отправлено: 28.02.21 - 16:43
#7
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Цитата:
drakon:
Какой тут - кет?...

Штош...
Такой -иди отсюда
А идти то некуда
Ибо круг то замкнутый
Ибо КЕТтлинг всем...
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4507
Re: Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
Отправлено: 28.02.21 - 17:52
#8
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Учитывая, что в полицию идет самая лучшая молодежь, она заинтересована в
процветаниии страны, которая в их понимании это стабильная зарплата и социальная поддержка на фоне стабильного регресса и оттока ещё лучшей молодежи из страны создаёт дискомфорт одних и комфорт других. Последние из последних сил будут защищать свой комфорт даже и не сознавая что делают на самом деле...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7147
Re: Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
Отправлено: 28.02.21 - 20:42
#9
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Цитата:
сайлау курманов:
Учитывая, что в полицию идет самая лучшая молодежь,

В полицию,в пожарные рядовым составом в 90% идут люди после армии
Научились автомат в руках держать,и подчинятся командам а другое и не надо
Человеку после армии трудно устроится в жизни когда нет четких задач и целей
А в армии все четко
Есть командир он тебя направит
И лишний раз думать не надо
На это есть замполит
А уже командный состав (не из оттучившихся рядовых) это современная офицерская интеллигенция,они уже больше идейные и они понимают что и зачем?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21250
Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
Отправлено: 28.02.21 - 20:51
#10
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Цитата:
сайлау курманов:
в полицию идет самая лучшая молодежь,

А куда идёт, остальная, не самая -
лучшая молодёжь?... :lol: :oops:
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
594
Re: Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
Отправлено: 01.03.21 - 11:18
#11
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Это уже пытки держать на морозе людей по 7-12 часов. Не зря Европарламент упомянул Казакстан
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4507
Re: Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
Отправлено: 01.03.21 - 11:45
#12
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Научились автомат в руках держать,и подчинятся командам а другое и не надо
Слушай, абайка! А вы не глупый чел однако, только вот вашу соображалку направить не в сторону приспособления и выживания, а на самопожертвование и патриотизм, тогда вам люди сами по доброй воле поставят памятник из золота
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1659
Re: Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
Отправлено: 01.03.21 - 12:19
#13
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Цитата:
drakon:
А куда идёт, остальная,


На Складскую: тележки толкать; на Биржу: красные жилеты одевать или в деревню: на трактор и комбайн.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1659
Re: Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
Отправлено: 01.03.21 - 12:23
#14
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Цитата:
abaika95:
они уже больше идейные


99,99% выпускников Школ милиции, в откровенной беседе говорят: надо "отбить" папкины деньги потраченные на обучение.
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