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Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 41026
Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
Отправлено: 28.02.21 - 14:40
В столице в кольце оказались те, кто пришел на поминки по активисту Дулату Агадилу, погибшему в загадочных обстоятельствах год назад в СИЗО. Как только товарищи Агадила закончили читать коран, их начали буквально загонять в кольцо.
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Re: Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
Отправлено: 28.02.21 - 14:40
Цитата:
Ну хорошо хоть не словестный буллинг)
А так да,страшнее и страшнее всё меры нашей полиции,в кольцо взяли...ужас
В России правда сейчас где-то смеётся один полицейский пнувший женщину в живот
Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
Ну хорошо хоть не словестный буллинг)
А так да,страшнее и страшнее всё меры нашей полиции,в кольцо взяли...ужас
В России правда сейчас где-то смеётся один полицейский пнувший женщину в живот
Re: Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
Отправлено: 28.02.21 - 14:52
Цитата:
Полиция приглашает их в автобус, мол, чтобы согреться,
Какая забота, о людях...
Полиция приглашает их в автобус, мол, чтобы согреться,
Какая забота, о людях...
Re: Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
Отправлено: 28.02.21 - 15:06
Цитата:
Корреспондент Азаттыка сообщил, что трех женщин, попросившихся в туалет, выпустили из кольца, но тут же их задержала полиция.
И наверное, они попИсать - не успели?...
Корреспондент Азаттыка сообщил, что трех женщин, попросившихся в туалет, выпустили из кольца, но тут же их задержала полиция.
И наверное, они попИсать - не успели?...
Re: Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
Отправлено: 28.02.21 - 15:21
Цитата:
Перед митингом надо было сходить
А то идут на нарушение закона и просятся в туалет)
Революционеры которых мы заслужили)
drakon:
И наверное, они попИсать - не успели?...
И наверное, они попИсать - не успели?...
Перед митингом надо было сходить
А то идут на нарушение закона и просятся в туалет)
Революционеры которых мы заслужили)
Re: Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
Отправлено: 28.02.21 - 15:28
Цитата:
Ну да,ну да,
На то он и кеттлинг,от слова кет
Потому и любим,и применим органами
Сразу указывает на рекомендуемое действие
abaika95:
Ну хорошо хоть не словестный буллинг)
Ну хорошо хоть не словестный буллинг)
Ну да,ну да,
На то он и кеттлинг,от слова кет
Потому и любим,и применим органами
Сразу указывает на рекомендуемое действие
Re: Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
Отправлено: 28.02.21 - 16:28
Цитата:
В Нур-Султане и Алматы полиция взяла митингующих в плотное кольцо,
Цитата:
Какой тут - кет?...
В Нур-Султане и Алматы полиция взяла митингующих в плотное кольцо,
Цитата:
urmas:
На то он и кеттлинг,от слова кет
На то он и кеттлинг,от слова кет
Какой тут - кет?...
Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
Отправлено: 28.02.21 - 16:43
Цитата:
Штош...
Такой -иди отсюда
А идти то некуда
Ибо круг то замкнутый
Ибо КЕТтлинг всем...
drakon:
Какой тут - кет?...
Какой тут - кет?...
Штош...
Такой -иди отсюда
А идти то некуда
Ибо круг то замкнутый
Ибо КЕТтлинг всем...
Re: Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
Отправлено: 28.02.21 - 17:52
Учитывая, что в полицию идет самая лучшая молодежь, она заинтересована в
процветаниии страны, которая в их понимании это стабильная зарплата и социальная поддержка на фоне стабильного регресса и оттока ещё лучшей молодежи из страны создаёт дискомфорт одних и комфорт других. Последние из последних сил будут защищать свой комфорт даже и не сознавая что делают на самом деле...
процветаниии страны, которая в их понимании это стабильная зарплата и социальная поддержка на фоне стабильного регресса и оттока ещё лучшей молодежи из страны создаёт дискомфорт одних и комфорт других. Последние из последних сил будут защищать свой комфорт даже и не сознавая что делают на самом деле...
Re: Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
Отправлено: 28.02.21 - 20:42
Цитата:
В полицию,в пожарные рядовым составом в 90% идут люди после армии
Научились автомат в руках держать,и подчинятся командам а другое и не надо
Человеку после армии трудно устроится в жизни когда нет четких задач и целей
А в армии все четко
Есть командир он тебя направит
И лишний раз думать не надо
На это есть замполит
А уже командный состав (не из оттучившихся рядовых) это современная офицерская интеллигенция,они уже больше идейные и они понимают что и зачем?
сайлау курманов:
Учитывая, что в полицию идет самая лучшая молодежь,
Учитывая, что в полицию идет самая лучшая молодежь,
В полицию,в пожарные рядовым составом в 90% идут люди после армии
Научились автомат в руках держать,и подчинятся командам а другое и не надо
Человеку после армии трудно устроится в жизни когда нет четких задач и целей
А в армии все четко
Есть командир он тебя направит
И лишний раз думать не надо
На это есть замполит
А уже командный состав (не из оттучившихся рядовых) это современная офицерская интеллигенция,они уже больше идейные и они понимают что и зачем?
Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
Отправлено: 28.02.21 - 20:51
Цитата:
А куда идёт, остальная, не самая -
лучшая молодёжь?...
сайлау курманов:
в полицию идет самая лучшая молодежь,
в полицию идет самая лучшая молодежь,
А куда идёт, остальная, не самая -
лучшая молодёжь?...
(Полноправные пользователи)
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Re: Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
Отправлено: 01.03.21 - 11:18
Это уже пытки держать на морозе людей по 7-12 часов. Не зря Европарламент упомянул Казакстан
Re: Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
Отправлено: 01.03.21 - 11:45
Научились автомат в руках держать,и подчинятся командам а другое и не надо
Слушай, абайка! А вы не глупый чел однако, только вот вашу соображалку направить не в сторону приспособления и выживания, а на самопожертвование и патриотизм, тогда вам люди сами по доброй воле поставят памятник из золота
A
(Полноправные пользователи)
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- 1659
Re: Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
Отправлено: 01.03.21 - 12:19
Цитата:
На Складскую: тележки толкать; на Биржу: красные жилеты одевать или в деревню: на трактор и комбайн.
drakon:
А куда идёт, остальная,
А куда идёт, остальная,
На Складскую: тележки толкать; на Биржу: красные жилеты одевать или в деревню: на трактор и комбайн.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1659
Re: Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
Отправлено: 01.03.21 - 12:23
Цитата:
99,99% выпускников Школ милиции, в откровенной беседе говорят: надо "отбить" папкины деньги потраченные на обучение.
abaika95:
они уже больше идейные
они уже больше идейные
99,99% выпускников Школ милиции, в откровенной беседе говорят: надо "отбить" папкины деньги потраченные на обучение.
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