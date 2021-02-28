Отправлено: - 20:42

сайлау курманов:

Учитывая, что в полицию идет самая лучшая молодежь,

Цитата:В полицию,в пожарные рядовым составом в 90% идут люди после армииНаучились автомат в руках держать,и подчинятся командам а другое и не надоЧеловеку после армии трудно устроится в жизни когда нет четких задач и целейА в армии все четкоЕсть командир он тебя направитИ лишний раз думать не надоНа это есть замполитА уже командный состав (не из оттучившихся рядовых) это современная офицерская интеллигенция,они уже больше идейные и они понимают что и зачем?