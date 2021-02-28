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≡ Как будет выглядеть жизнь на Марсе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41025
Как будет выглядеть жизнь на Марсе
Отправлено: 28.02.21 - 22:27
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Жизнь на «красной планете» будет сильно отличаться от земной: там недостаточно кислорода, есть радиация и нет растений. РБК Тренды разбираются, как ученые намерены одомашнивать космос и создавать внеземной комфорт.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13720
Как будет выглядеть жизнь на Марсе
Отправлено: 28.02.21 - 22:27
#1
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Звучит прямо-таки фантастически! Но первые поселенцы - это практически смертники. Неизвестны течения болезней на другой планете, возможные катастрофы, жизнеобеспечение будет зависеть от малого количества людей, без альтернатив. Зависимость от Земли - тут тоже непонятно как будет развиваться ситуация. Ну и, конечно, ценности - они там значительно будут отличаться от земных: деньги, драгоценности и прочее не будут иметь значение как на Земле. Ну и, практически, всё будет с нуля - будут лидеры, будут войны, будут завоевания, будет беззаконие, будут восстания. А возможно и рабы с рабовладельцами будут. И Земляне не смогут послать миротворцев туда.

[Исправлено: Victor Yang, 28.02.2021 - 22:44]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6496
Re: Как будет выглядеть жизнь на Марсе
Отправлено: 28.02.21 - 22:36
#2
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Во те на. Коррупция, воры, вот как пилить нужно, по серьёзному! :lol:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21249
Re: Как будет выглядеть жизнь на Марсе
Отправлено: 28.02.21 - 23:03
#3
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Цитата:
elektron:
Во те на. Коррупция, воры,

А полиция, там будет?... :lol: ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6496
Как будет выглядеть жизнь на Марсе
Отправлено: 28.02.21 - 23:07
#4
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Цитата:
drakon:
А полиция, там будет?...

Это не важно, главное что бы деньги на полицию тоже выделили. :lol:
На марс млин собрались, до луны долететь не могут. ;-)
Но распил серьёзный.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11164
Как будет выглядеть жизнь на Марсе
Отправлено: 01.03.21 - 09:39
#5
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я конечно фантастикой с детских лет зачитывался,
всю подряд читал,и там миллион раз уже было описано
какая жизнь будет и на Марсе, и других планетах,
но человечество в этом направлении
ни сдвинулось даже с нулевой отметки.
поэтому скажу свое мнение-никакой жизни землян на Марсе не будет.
на Земле еще столько неизведанного, а на нее и лететь то не надо,
а куда то на Марс... зачем?
только для научных целей если.
численность населения на земле регулируется естественным путем,
эпидемии,войны,новые болезни,природные катаклизмы..

[Исправлено: alex_60, 01.03.2021 - 10:05]
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
111
Re: Как будет выглядеть жизнь на Марсе
Отправлено: 01.03.21 - 09:59
#6
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До Марса еще добраться нужно. Самый перспективный способ это Российский ядерный буксир, но его создание тормозят.
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
111
Re: Как будет выглядеть жизнь на Марсе
Отправлено: 01.03.21 - 10:12
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а куда то на Марс... зачем? только для научных целей если.

дело в том что если человечество останется на Земле его ждет постепенное вырождение, а также окончательное истощение ресурсов. Космос это шанс для развития человека, маленький шаг на пути к звездам.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11164
Как будет выглядеть жизнь на Марсе
Отправлено: 01.03.21 - 10:32
#8
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Цитата:
Janus:
Космос это шанс для развития человека, маленький шаг на пути к звездам.


пока о Марсе говорим.
ну так вот, независимо где будет человечество жить,на Земле или на Марсе,
или на любой другой планете солнечной системы, судьба будет одна.
потому что Солнце взорвется.
термоядерная реакция, которая происходит внутри единственной звезды в нашей системе,
в конце концов погубит не только жёлтого карлика, но и все близлежащие планеты.
почти половину жизни наше Солнце уже прожило.так ученые говорят.
и там не обязательно даже взрыв,даже угасании..результат будет тот же.
так что путь только да, в другие миры. их уже обозначили даже.
если люди научатся колонизировать их к тому времени.
Мест для переезда огромное количество.
Условия жизни, которые похожи на земные, уже обнаружены на планете Проксима b.
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