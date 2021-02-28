Отправлено: - 10:12

alex_60:

а куда то на Марс... зачем? только для научных целей если.

Цитата:дело в том что если человечество останется на Земле его ждет постепенное вырождение, а также окончательное истощение ресурсов. Космос это шанс для развития человека, маленький шаг на пути к звездам.