Отправлено: - 22:31

alex_60:

невыспавшегося абайка95 срочно вызвали на работу. брехать дальше про ирак, каддафи, сша, и другую фигню. как ограничен человек.

elektron:

Значит в независимую страну зайти всё разбомбить и указать, что дальше делать, это можно? Только потому, что это видите ли кому то (США) не нравится.

elektron:

А какого извините лешего их вообще это интересует? Может какие другие цели преследуют? Их гопотизм как то никто не преследует однако

elektron:

Ну вы же сами планку в 70-ть лет взяли. К чему тогда это? Да было. Признали и заплатили, и сегодня всё ещё извиняются. От США извинений не дождёшься. Часть Мексики тоже аннексировали и ничё

elektron:

Это они вам лично сказали?

elektron:

Ну пусть конечно пробуют. До пробовались. Харлей Девидсон производство в Европу перевёл. Маск тоже вон завод строит. Останутся как всегда ни с чем, то есть с ещё большими долгами

Цитата:Я разностороненА ты к 60 годам научился только на форуме бессмысленные коменты кидатьЖалко тебя если честно,хоть раз в Россию до родственников выбрался и то на форуме зависает)Грустно грустноЦитата:Я писал уже почему США решает так и никак иначеРаньше Россия была жандарм теперь США с этим можно либо мериться либо возмущатся)Цитата:А у кого силенки хватает что то сделать?)Тяфкают пока все)США это полицейский которого все гопники на районе не любят за глаза называют мусором но в лицо улыбаются и заискивают))Цитата:Так вроде за немцев речь повели и их агрессию и почему им по башке настучалиТак США теперь везде свои дела решает)Цитата:Нет это экономисты подтверждаютЦитата:Да конечноСтарая историяСША уже на грани крахаСлышу эту байку каждый год)С России 24)