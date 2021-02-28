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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2252
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.02.21 - 21:17
Флуд, похоже, превращается в ежедневный "бенефис" трепла!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.02.21 - 22:31
Цитата:
Я разносторонен
А ты к 60 годам научился только на форуме бессмысленные коменты кидать
Жалко тебя если честно,хоть раз в Россию до родственников выбрался и то на форуме зависает)
Грустно грустно
Цитата:
Я писал уже почему США решает так и никак иначе
Раньше Россия была жандарм теперь США с этим можно либо мериться либо возмущатся)
Цитата:
А у кого силенки хватает что то сделать?)
Тяфкают пока все)
США это полицейский которого все гопники на районе не любят за глаза называют мусором но в лицо улыбаются и заискивают))
Цитата:
Так вроде за немцев речь повели и их агрессию и почему им по башке настучали
Так США теперь везде свои дела решает)
Цитата:
Нет это экономисты подтверждают
Цитата:
Да конечно
Старая история
США уже на грани краха
Слышу эту байку каждый год)
С России 24)
alex_60:
невыспавшегося абайка95 срочно вызвали на работу. брехать дальше про ирак, каддафи, сша, и другую фигню. как ограничен человек.
невыспавшегося абайка95 срочно вызвали на работу. брехать дальше про ирак, каддафи, сша, и другую фигню. как ограничен человек.
Я разносторонен
А ты к 60 годам научился только на форуме бессмысленные коменты кидать
Жалко тебя если честно,хоть раз в Россию до родственников выбрался и то на форуме зависает)
Грустно грустно
Цитата:
elektron:
Значит в независимую страну зайти всё разбомбить и указать, что дальше делать, это можно? Только потому, что это видите ли кому то (США) не нравится.
Значит в независимую страну зайти всё разбомбить и указать, что дальше делать, это можно? Только потому, что это видите ли кому то (США) не нравится.
Я писал уже почему США решает так и никак иначе
Раньше Россия была жандарм теперь США с этим можно либо мериться либо возмущатся)
Цитата:
elektron:
А какого извините лешего их вообще это интересует? Может какие другие цели преследуют? Их гопотизм как то никто не преследует однако
А какого извините лешего их вообще это интересует? Может какие другие цели преследуют? Их гопотизм как то никто не преследует однако
А у кого силенки хватает что то сделать?)
Тяфкают пока все)
США это полицейский которого все гопники на районе не любят за глаза называют мусором но в лицо улыбаются и заискивают))
Цитата:
elektron:
Ну вы же сами планку в 70-ть лет взяли. К чему тогда это? Да было. Признали и заплатили, и сегодня всё ещё извиняются. От США извинений не дождёшься. Часть Мексики тоже аннексировали и ничё
Ну вы же сами планку в 70-ть лет взяли. К чему тогда это? Да было. Признали и заплатили, и сегодня всё ещё извиняются. От США извинений не дождёшься. Часть Мексики тоже аннексировали и ничё
Так вроде за немцев речь повели и их агрессию и почему им по башке настучали
Так США теперь везде свои дела решает)
Цитата:
elektron:
Это они вам лично сказали?
Это они вам лично сказали?
Нет это экономисты подтверждают
Цитата:
elektron:
Ну пусть конечно пробуют. До пробовались. Харлей Девидсон производство в Европу перевёл. Маск тоже вон завод строит. Останутся как всегда ни с чем, то есть с ещё большими долгами
Ну пусть конечно пробуют. До пробовались. Харлей Девидсон производство в Европу перевёл. Маск тоже вон завод строит. Останутся как всегда ни с чем, то есть с ещё большими долгами
Да конечно
Старая история
США уже на грани краха
Слышу эту байку каждый год)
С России 24)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.02.21 - 22:32
Цитата:
Так вы поменьше во флуд заходите и не будет вашего бенефиса
Все гениальное-просто
таноми52:
Флуд, похоже, превращается в ежедневный "бенефис" трепла!
Флуд, похоже, превращается в ежедневный "бенефис" трепла!
Так вы поменьше во флуд заходите и не будет вашего бенефиса
Все гениальное-просто
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6496
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.02.21 - 22:41
Цитата:
Ну вы везде успеваете. Только по башке не США, учи историю настучали.
abaika95:
Так вроде за немцев речь повели и их агрессию и почему им по башке настучали Так США теперь везде свои дела решает)
Так вроде за немцев речь повели и их агрессию и почему им по башке настучали Так США теперь везде свои дела решает)
Ну вы везде успеваете. Только по башке не США, учи историю настучали.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6496
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.02.21 - 22:42
Цитата:
Вот это что было? Читать разучились?
А нет понимать?
[Исправлено: elektron, 28.02.2021 - 18:24]
abaika95:
Да конечно Старая история США уже на грани краха Слышу эту байку каждый год) С России 24)
Да конечно Старая история США уже на грани краха Слышу эту байку каждый год) С России 24)
Вот это что было? Читать разучились?
А нет понимать?
[Исправлено: elektron, 28.02.2021 - 18:24]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6496
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.02.21 - 22:45
Цитата:
И это нормально? Однако. Когда только переобуваться успеваете
abaika95:
Так США теперь везде свои дела решает)
Так США теперь везде свои дела решает)
И это нормально? Однако. Когда только переобуваться успеваете
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6496
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.02.21 - 22:46
Цитата:
Вы что курите?
abaika95:
Вы что курите?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 01.03.21 - 00:43
Цитата:
А кто?
США совсем не участвовало в настучании по башке немцам? Почему же тогда пол Германии под США было?
Совсем не воевали американцы по вашему?
Учите истории и не верьте пропагандистским виршам даже если они про ВОВ
Надо объективно подходить даже к таким темам
Цитата:
А как понимать ваш вывод что они ни с чем останутся?) Хотите краха Америки? Так вас сразу на следующий день из гамбурга попрут как США кончится)
Цитата:
А где вы увидели за все время нашего разговора что я утверждаю что это нормально ?)
Не делайте вывод за меня,умнее будете в разговоре казаться)
Я канстртирую факт
США это жандарм мира
Делает что хочет
Кто против этого?
По видимому никого раз прямо никто ничего сделать не может
Цитата:
Сигареты а вы не курите лучше..
И так у вас мысли прыгают
elektron:
Ну вы везде успеваете. Только по башке не США, учи историю настучали.
Ну вы везде успеваете. Только по башке не США, учи историю настучали.
А кто?
США совсем не участвовало в настучании по башке немцам? Почему же тогда пол Германии под США было?
Совсем не воевали американцы по вашему?
Учите истории и не верьте пропагандистским виршам даже если они про ВОВ
Надо объективно подходить даже к таким темам
Цитата:
elektron:
Вот это что было? Читать разучились? А нет понимать?
Вот это что было? Читать разучились? А нет понимать?
А как понимать ваш вывод что они ни с чем останутся?) Хотите краха Америки? Так вас сразу на следующий день из гамбурга попрут как США кончится)
Цитата:
elektron:
И это нормально? Однако. Когда только переобуваться успеваете
И это нормально? Однако. Когда только переобуваться успеваете
А где вы увидели за все время нашего разговора что я утверждаю что это нормально ?)
Не делайте вывод за меня,умнее будете в разговоре казаться)
Я канстртирую факт
США это жандарм мира
Делает что хочет
Кто против этого?
По видимому никого раз прямо никто ничего сделать не может
Цитата:
elektron:
Вы что курите?
Вы что курите?
Сигареты а вы не курите лучше..
И так у вас мысли прыгают
-
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