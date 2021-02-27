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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
 
 
Страница 3 из 3«123
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41025
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 27.02.21 - 09:34
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Скажите, как вас в детстве учили читать? Наверняка многим, как и мне, родители говорили: «Идешь по улице, едешь в автобусе - смотри на вывески и читай!» Тогда, лет 40 назад, они не отличались большой яркостью и разнообразием, но были просты, лаконичны, а главное - понятны любому возрасту.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21249
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 28.02.21 - 15:23
#30
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Цитата:
abaika95:
Спасибо,мне семейные истории пораженцев не интересны)

Бойцов - Туркестанского Легиона, вот какие... :lol: ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6496
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 28.02.21 - 15:29
#31
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Цитата:
abaika95:
Он антиморально хамит а извинятся я должен?)

Ну так и вы не безгрешны в этом плане! ;-)
Он что то там про легион, а вы на личности перешли.
Имеете какое то отношение к легиону, что это вас так коробит.
Про немцев писать не коробит однако. Двойные стандарты?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6496
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 28.02.21 - 15:33
#32
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По статье: лично моё видение, прошу понять и простить.
Конечно в КЗ должен быть свой язык. Но зачем над ним так издеваться?
К тому же русский в принципе как минимум нужен, для общения хотя бы в пределах СНГ, так что его тоже продвигать нужно. И никуда и никто от этого не денется. ;-)
ПС: кстати в Германии тоже востребован. :lol:

[Исправлено: elektron, 28.02.2021 - 10:54]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6496
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 28.02.21 - 16:03
#33
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Кстати как ни крути в данном плане США тут впереди планеты всей, ни Швейцария ни Канада и в сравнение не идут. Аляска рулит :lol: //В октябре 2014 года губернатор Аляски подписал законопроект HB 216, объявляющий 20 языков коренных народов в качестве официальных языков штата[18]. Языки, которые были включены в список официальных.//
20-ть языков тут подробнее
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7270
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 28.02.21 - 18:51
#34
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Не пойму,какое русскоязычным дело до казахского алфавита?

ВЧКушка представь, пойдет твоя дочь в сентябре в школу и ей там скажут: забудь то, что ты учила несколько лет. Теперь у нас новые буквы! А через пару лет еще новее... И так далее...перпетум мобиле по освоению бюджетного бабла... в том числе и с налогов русскоязычных.
Вот поэтому всем должно быть дело до того как и чему будут учить...и главное ТРЕБОВАТЬ уже собираются с незнающих... Или в лагерь отправлять концентрационный... Ты бы поехала всем семейством?

Но речь в статье больше не о латинице, с которой толку не будет еще много лет, а в принципе с безалаберностью, вседозволенностью и попустительством в названиях магазинов и заведений.
Однажды приехали родственники из Германии, спросил их как выглядит теперь наш город в котором не были лет 15.... "КАК БАЗАР!" - ответили.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11160
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 28.02.21 - 19:10
#35
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Цитата:
yudjin:
Однажды приехали родственники из Германии, спросил их как выглядит теперь наш город в котором не были лет 15.... "КАК БАЗАР!" - ответили.


ну тут на немцев ссылка не корректная.
да в принципе и на всех поуехавших.
поумнее скажут, ну ничего.а основная масса будет в каждом углу, начиная с аэропорта и до отьезда шайзе говорить
постоянно. и дело не в том что плохо или хорошо,а в том что им всем надо оправдать свой отьезд,
прежде всего перед собой.
а когда им там говоришь подобное, видно что им не нравится.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6496
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 28.02.21 - 19:22
#36
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Цитата:
alex_60:
ну тут на немцев ссылка не корректная.

Да согласен, хотя когда в 2004-ом бы, как дома побывал.
Брат с Омска где то до 2012-го каждый год, 13-ть лет ездил. Потом сказал, всё изменилось не узнать.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7145
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 28.02.21 - 20:35
#37
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Цитата:
elektron:
Ну так и вы не безгрешны в этом плане! Он что то там про легион, а вы на личности перешли. Имеете какое то отношение к легиону, что это вас так коробит. Про немцев писать не коробит однако. Двойные стандарты?

Он глупо схохмил про советских фронтовиков из Казахстана писавших домой письма на латинице сравних их с коллаборанатами из турк легиона
Я ему в той же манере ответил что такие же письма писали немецкие перебежчики своим родственникам высланным Сталиным в Казахстан
Посты почистили
Мы квиты
Извинятся перед кем-то не намерен)
Но лицемерам этого мало смотрю
Одно они заметили а другое нет?
Или у вас фронтовики только с той стороны были?
Цитата:
yudjin:
Однажды приехали родственники из Германии, спросил их как выглядит теперь наш город в котором не были лет 15.... "КАК БАЗАР!" - ответили.

На свои города пусть посмотрят
Хотя куда им
Эти родственники когда в Германии появились чтобы что-то там сравнивать?
С рождения живут или в 90ых поехали туда гостарбайтерами?)
Цитата:
elektron:
Брат с Омска где то до 2012-го каждый год, 13-ть лет ездил. Потом сказал, всё изменилось не узнать.

Он и сам изменился
Все течет все меняется и суждение человека тоже
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6496
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 28.02.21 - 23:18
#38
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Цитата:
abaika95:
Я ему в той же манере ответил что такие же письма писали немецкие перебежчики своим родственникам высланным

нет вы там конкретно на его родственников указывали.
Провоцируете и продолжаете провоцировать.Цитата:
abaika95:
Или у вас фронтовики только с той стороны были?

Некрасиво.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6496
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 28.02.21 - 23:44
#39
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Цитата:
abaika95:

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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7145
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 01.03.21 - 00:35
#40
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Цитата:
elektron:
нет вы там конкретно на его родственников указывали. Провоцируете и продолжаете провоцировать

Он вполне задевал моих родственников и родственников ещё тысяч людей у которых предки воевали за совесткий союз и писали письма домой на латинице
Но вы этого как всегда не заметили)
Поэтому мне чхать на ваш морализм
Цитата:
elektron:
Некрасиво.

Нет,вполне справедливо
На хамство хамством
Пока не дойдет до него
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