Цитата:
alex_60:
невыспавшегося абайка95 срочно вызвали на работу. брехать дальше про ирак, каддафи, сша, и другую фигню. как ограничен человек.
Я разносторонен
А ты к 60 годам научился только на форуме бессмысленные коменты кидать
Жалко тебя если честно,хоть раз в Россию до родственников выбрался и то на форуме зависает)
Грустно грустно
Цитата:
elektron:
Значит в независимую страну зайти всё разбомбить и указать, что дальше делать, это можно? Только потому, что это видите ли кому то (США) не нравится.
Я писал уже почему США решает так и никак иначе
Раньше Россия была жандарм теперь США с этим можно либо мериться либо возмущатся)
Цитата:
elektron:
А какого извините лешего их вообще это интересует? Может какие другие цели преследуют? Их гопотизм как то никто не преследует однако
А у кого силенки хватает что то сделать?)
Тяфкают пока все)
США это полицейский которого все гопники на районе не любят за глаза называют мусором но в лицо улыбаются и заискивают))
Цитата:
elektron:
Ну вы же сами планку в 70-ть лет взяли. К чему тогда это? Да было. Признали и заплатили, и сегодня всё ещё извиняются. От США извинений не дождёшься. Часть Мексики тоже аннексировали и ничё
Так вроде за немцев речь повели и их агрессию и почему им по башке настучали
Так США теперь везде свои дела решает)
Цитата:
elektron:
Это они вам лично сказали?
Нет это экономисты подтверждают
Цитата:
elektron:
Ну пусть конечно пробуют. До пробовались. Харлей Девидсон производство в Европу перевёл. Маск тоже вон завод строит. Останутся как всегда ни с чем, то есть с ещё большими долгами
Да конечно
Старая история
США уже на грани краха
Слышу эту байку каждый год)
С России 24)