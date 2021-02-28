Прогноз на 5 дней
небольшой снег-9°C
  • 752 мм рт.ст.
  • 92% влажность
  • С-СВ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 80 из 80«1...787980
Ответить Новый топик
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2252
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.02.21 - 21:17
#1186
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Флуд, похоже, превращается в ежедневный "бенефис" трепла!
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7143
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.02.21 - 22:31
#1187
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
невыспавшегося абайка95 срочно вызвали на работу. брехать дальше про ирак, каддафи, сша, и другую фигню. как ограничен человек.

Я разносторонен
А ты к 60 годам научился только на форуме бессмысленные коменты кидать
Жалко тебя если честно,хоть раз в Россию до родственников выбрался и то на форуме зависает)
Грустно грустно
Цитата:
elektron:
Значит в независимую страну зайти всё разбомбить и указать, что дальше делать, это можно? Только потому, что это видите ли кому то (США) не нравится.

Я писал уже почему США решает так и никак иначе
Раньше Россия была жандарм теперь США с этим можно либо мериться либо возмущатся)
Цитата:
elektron:
А какого извините лешего их вообще это интересует? Может какие другие цели преследуют? Их гопотизм как то никто не преследует однако

А у кого силенки хватает что то сделать?)
Тяфкают пока все)
США это полицейский которого все гопники на районе не любят за глаза называют мусором но в лицо улыбаются и заискивают))
Цитата:
elektron:
Ну вы же сами планку в 70-ть лет взяли. К чему тогда это? Да было. Признали и заплатили, и сегодня всё ещё извиняются. От США извинений не дождёшься. Часть Мексики тоже аннексировали и ничё

Так вроде за немцев речь повели и их агрессию и почему им по башке настучали
Так США теперь везде свои дела решает)
Цитата:
elektron:
Это они вам лично сказали?

Нет это экономисты подтверждают
Цитата:
elektron:
Ну пусть конечно пробуют. До пробовались. Харлей Девидсон производство в Европу перевёл. Маск тоже вон завод строит. Останутся как всегда ни с чем, то есть с ещё большими долгами

Да конечно
Старая история
США уже на грани краха
Слышу эту байку каждый год)
С России 24)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7143
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.02.21 - 22:32
#1188
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Флуд, похоже, превращается в ежедневный "бенефис" трепла!

Так вы поменьше во флуд заходите и не будет вашего бенефиса
Все гениальное-просто
Профайл
elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6495
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.02.21 - 22:41
#1189
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Так вроде за немцев речь повели и их агрессию и почему им по башке настучали Так США теперь везде свои дела решает)

Ну вы везде успеваете. Только по башке не США, учи историю настучали.
Профайл
elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6495
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.02.21 - 22:42
#1190
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да конечно Старая история США уже на грани краха Слышу эту байку каждый год) С России 24)

Вот это что было? Читать разучились?
А нет понимать?

[Исправлено: elektron, 28.02.2021 - 18:24]
Профайл
elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6495
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.02.21 - 22:45
#1191
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Так США теперь везде свои дела решает)

И это нормально? Однако. Когда только переобуваться успеваете :lol:
Профайл
elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6495
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.02.21 - 22:46
#1192
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Вы что курите? :lol:
Профайл
Страница 80 из 80«1...787980
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 3, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 2
Зарегистрированные пользователи: elektron

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS