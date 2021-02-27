Отправлено: - 20:35

elektron:

Ну так и вы не безгрешны в этом плане! Он что то там про легион, а вы на личности перешли. Имеете какое то отношение к легиону, что это вас так коробит. Про немцев писать не коробит однако. Двойные стандарты?

yudjin:

Однажды приехали родственники из Германии, спросил их как выглядит теперь наш город в котором не были лет 15.... "КАК БАЗАР!" - ответили.

elektron:

Брат с Омска где то до 2012-го каждый год, 13-ть лет ездил. Потом сказал, всё изменилось не узнать.

Цитата:Он глупо схохмил про советских фронтовиков из Казахстана писавших домой письма на латинице сравних их с коллаборанатами из турк легионаЯ ему в той же манере ответил что такие же письма писали немецкие перебежчики своим родственникам высланным Сталиным в КазахстанПосты почистилиМы квитыИзвинятся перед кем-то не намерен)Но лицемерам этого мало смотрюОдно они заметили а другое нет?Или у вас фронтовики только с той стороны были?Цитата:На свои города пусть посмотрятХотя куда имЭти родственники когда в Германии появились чтобы что-то там сравнивать?С рождения живут или в 90ых поехали туда гостарбайтерами?)Цитата:Он и сам изменилсяВсе течет все меняется и суждение человека тоже