Скажите, как вас в детстве учили читать? Наверняка многим, как и мне, родители говорили: «Идешь по улице, едешь в автобусе - смотри на вывески и читай!» Тогда, лет 40 назад, они не отличались большой яркостью и разнообразием, но были просты, лаконичны, а главное - понятны любому возрасту. Читать новость
abaika95: Он антиморально хамит а извинятся я должен?)
Ну так и вы не безгрешны в этом плане! Он что то там про легион, а вы на личности перешли. Имеете какое то отношение к легиону, что это вас так коробит. Про немцев писать не коробит однако. Двойные стандарты?
По статье: лично моё видение, прошу понять и простить. Конечно в КЗ должен быть свой язык. Но зачем над ним так издеваться? К тому же русский в принципе как минимум нужен, для общения хотя бы в пределах СНГ, так что его тоже продвигать нужно. И никуда и никто от этого не денется. ПС: кстати в Германии тоже востребован.
Кстати как ни крути в данном плане США тут впереди планеты всей, ни Швейцария ни Канада и в сравнение не идут. Аляска рулит //В октябре 2014 года губернатор Аляски подписал законопроект HB 216, объявляющий 20 языков коренных народов в качестве официальных языков штата[18]. Языки, которые были включены в список официальных.// 20-ть языков тут подробнее
ПолиграфЪ Боярышников: Не пойму,какое русскоязычным дело до казахского алфавита?
ВЧКушка представь, пойдет твоя дочь в сентябре в школу и ей там скажут: забудь то, что ты учила несколько лет. Теперь у нас новые буквы! А через пару лет еще новее... И так далее...перпетум мобиле по освоению бюджетного бабла... в том числе и с налогов русскоязычных. Вот поэтому всем должно быть дело до того как и чему будут учить...и главное ТРЕБОВАТЬ уже собираются с незнающих... Или в лагерь отправлять концентрационный... Ты бы поехала всем семейством?
Но речь в статье больше не о латинице, с которой толку не будет еще много лет, а в принципе с безалаберностью, вседозволенностью и попустительством в названиях магазинов и заведений. Однажды приехали родственники из Германии, спросил их как выглядит теперь наш город в котором не были лет 15.... "КАК БАЗАР!" - ответили.
yudjin: Однажды приехали родственники из Германии, спросил их как выглядит теперь наш город в котором не были лет 15.... "КАК БАЗАР!" - ответили.
ну тут на немцев ссылка не корректная. да в принципе и на всех поуехавших. поумнее скажут, ну ничего.а основная масса будет в каждом углу, начиная с аэропорта и до отьезда шайзе говорить постоянно. и дело не в том что плохо или хорошо,а в том что им всем надо оправдать свой отьезд, прежде всего перед собой. а когда им там говоришь подобное, видно что им не нравится.
elektron: Ну так и вы не безгрешны в этом плане! Он что то там про легион, а вы на личности перешли. Имеете какое то отношение к легиону, что это вас так коробит. Про немцев писать не коробит однако. Двойные стандарты?
Он глупо схохмил про советских фронтовиков из Казахстана писавших домой письма на латинице сравних их с коллаборанатами из турк легиона Я ему в той же манере ответил что такие же письма писали немецкие перебежчики своим родственникам высланным Сталиным в Казахстан Посты почистили Мы квиты Извинятся перед кем-то не намерен) Но лицемерам этого мало смотрю Одно они заметили а другое нет? Или у вас фронтовики только с той стороны были? Цитата:
yudjin: Однажды приехали родственники из Германии, спросил их как выглядит теперь наш город в котором не были лет 15.... "КАК БАЗАР!" - ответили.
На свои города пусть посмотрят Хотя куда им Эти родственники когда в Германии появились чтобы что-то там сравнивать? С рождения живут или в 90ых поехали туда гостарбайтерами?) Цитата:
elektron: Брат с Омска где то до 2012-го каждый год, 13-ть лет ездил. Потом сказал, всё изменилось не узнать.
Он и сам изменился Все течет все меняется и суждение человека тоже
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