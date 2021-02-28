Re: Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим

Отправлено: - 17:52

Учитывая, что в полицию идет самая лучшая молодежь, она заинтересована в

процветаниии страны, которая в их понимании это стабильная зарплата и социальная поддержка на фоне стабильного регресса и оттока ещё лучшей молодежи из страны создаёт дискомфорт одних и комфорт других. Последние из последних сил будут защищать свой комфорт даже и не сознавая что делают на самом деле...