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≡ Долг по зарплате за 2021 год в ФК "Тобол" объяснили оптимизацией финансирования футбольных клубов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41024
Долг по зарплате за 2021 год в ФК "Тобол" объяснили оптимизацией финансирования футбольных клубов
Отправлено: 28.02.21 - 13:41
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Как отметили в ФК "Тобол", информация о том, что зарплаты будут выплачены в мае, не соответствует действительности. Специалисты футбольного центра клуба получат все необходимые выплаты в ближайшее время.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2227
Re: Долг по зарплате за 2021 год в ФК "Тобол"...
Отправлено: 28.02.21 - 13:41
#1
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Цитата:
2 марта "Тобол" сыграет с "Кайратом"


3 марта
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
664
Re: Долг по зарплате за 2021 год в ФК "Тобол"...
Отправлено: 28.02.21 - 14:05
#2
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Исправил, спасибо
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1655
Re: Долг по зарплате за 2021 год в ФК "Тобол"...
Отправлено: 28.02.21 - 16:17
#3
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Григорий Бабаян - насколько я информирован, это тот самый тренер с кем ФК "Тобол" взял своё первое золото чемпионатов РК по футболу.
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d
* dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
208
Долг по зарплате за 2021 год в ФК "Тобол" объяснили оптимизацией финансирования футбольных клубов
Отправлено: 28.02.21 - 16:39
#4
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Цитата:
ACROS:
Григорий Бабаян - насколько я информирован, это тот самый тренер с кем ФК "Тобол" взял своё первое золото чемпионатов РК по футболу

Ты очень хреново информирован, того тренера звали Равиль Сабитов. В википедию, конечно, сложно заглянуть.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2227
Долг по зарплате за 2021 год в ФК "Тобол" объяснили оптимизацией финансирования футбольных клубов
Отправлено: 28.02.21 - 16:40
#5
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Цитата:
ACROS:

Нет, с Сабитовым.
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