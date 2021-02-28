Отправлено: - 16:39

ACROS:

Григорий Бабаян - насколько я информирован, это тот самый тренер с кем ФК "Тобол" взял своё первое золото чемпионатов РК по футболу

Цитата:Ты очень хреново информирован, того тренера звали Равиль Сабитов. В википедию, конечно, сложно заглянуть.