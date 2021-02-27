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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41024
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 27.02.21 - 09:34
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Скажите, как вас в детстве учили читать? Наверняка многим, как и мне, родители говорили: «Идешь по улице, едешь в автобусе - смотри на вывески и читай!» Тогда, лет 40 назад, они не отличались большой яркостью и разнообразием, но были просты, лаконичны, а главное - понятны любому возрасту.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21246
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 28.02.21 - 15:23
#30
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Цитата:
abaika95:
Спасибо,мне семейные истории пораженцев не интересны)

Бойцов - Туркестанского Легиона, вот какие... :lol: ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6486
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 28.02.21 - 15:29
#31
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Цитата:
abaika95:
Он антиморально хамит а извинятся я должен?)

Ну так и вы не безгрешны в этом плане! ;-)
Он что то там про легион, а вы на личности перешли.
Имеете какое то отношение к легиону, что это вас так коробит.
Про немцев писать не коробит однако. Двойные стандарты?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6486
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 28.02.21 - 15:33
#32
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По статье: лично моё видение, прошу понять и простить.
Конечно в КЗ должен быть свой язык. Но зачем над ним так издеваться?
К тому же русский в принципе как минимум нужен, для общения хотя бы в пределах СНГ, так что его тоже продвигать нужно. И никуда и никто от этого не денется. ;-)
ПС: кстати в Германии тоже востребован. :lol:

[Исправлено: elektron, 28.02.2021 - 10:54]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6486
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 28.02.21 - 16:03
#33
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Кстати как ни крути в данном плане США тут впереди планеты всей, ни Швейцария ни Канада и в сравнение не идут. Аляска рулит :lol: //В октябре 2014 года губернатор Аляски подписал законопроект HB 216, объявляющий 20 языков коренных народов в качестве официальных языков штата[18]. Языки, которые были включены в список официальных.//
20-ть языков тут подробнее
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