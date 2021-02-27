Отправлено: - 15:33

[Исправлено: elektron, 28.02.2021 - 10:54]

По статье: лично моё видение, прошу понять и простить.Конечно в КЗ должен быть свой язык. Но зачем над ним так издеваться?К тому же русский в принципе как минимум нужен, для общения хотя бы в пределах СНГ, так что его тоже продвигать нужно. И никуда и никто от этого не денется.ПС: кстати в Германии тоже востребован.