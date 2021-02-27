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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41024
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 27.02.21 - 09:34
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Скажите, как вас в детстве учили читать? Наверняка многим, как и мне, родители говорили: «Идешь по улице, едешь в автобусе - смотри на вывески и читай!» Тогда, лет 40 назад, они не отличались большой яркостью и разнообразием, но были просты, лаконичны, а главное - понятны любому возрасту.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7139
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 27.02.21 - 16:33
#15
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Цитата:
elektron:
Читать и дети могут, а вот понять?

Что тут понимать? Нытье-обыкновенное)
Цитата:
electro:
Предоставьте, пожалуйста, пруф на Sabirzhana. Раз уж так написали...

Загуглите
В сети полно
Фронтовые письма казахов на латинице и военные билеты у некоторых были на латинице т.к.казахская ССР только в 1940 году перешла с латиницы на кириллицу
Незачто..
Цитата:
alex_60:
ты бы успокоился, пошел бы как в асыки играть вспомнил, потренировался, наурыз же скоро. а не лез бы в эти темы. рано тебе.

Ты сидишь в России отдыхаешь, водку небось пьешь вот и пей дальше
Не лезь в серьезные темы раз в аргументацию не силен
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
854
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 27.02.21 - 21:01
#16
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Цитата:
abaika95:
Ты сидишь в России отдыхаешь, водку небось пьешь вот и пей дальше

А ты работаешь в Казахстане без продыху, ///
И аргументация у тебя тоже, так себе. Выложи пруф на письма казахов с фронта на латинице, которые практически, как все основное население СССР было малограмотным и я заберу свои слова назадНе отрицаю, что была латиница. А зачем она нужна была, если арабская вязь была до латиницы (латинице, которая применялась всего 15 лет)? Вернись к истокам! К арабской вязи

[Исправлено: Iney, 27.02.2021 - 21:21]
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21246
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 27.02.21 - 21:48
#17
Комментарий удален модератором.
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
134
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 27.02.21 - 22:34
#18
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Не пойму,какое русскоязычным дело до казахского алфавита?Переход казахского языка на латинский алфавит – это, в первую очередь, дело самих казахов. Это не имеет никакого отношения ни к русскому языку, ни к русской школе, ни к чему другому.
– У перехода на латиницу есть преимущества и недостатки. Если говорить о преимуществах, то это – требование времени. Мы живем в 21-м веке, а большая часть человечества в мире использует латиницу. Когда мы пользуемся Интернетом, сталкиваемся с этой проблемой. Часто казахский алфавит со специфическими буквами не читается. В связи с этим возникают и проблемы. Поэтому, наверное, в таких случаях было бы выгодно использовать латинский алфавит.
Так как знаки были переняты в советское время, в казахском языке остались лишние знаки, обозначающие специфические звуки казахского языка. К сказанному если мы добавим, что теперь будем писать в соответствии с манерой и фонетической системой казахского языка
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21246
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 27.02.21 - 23:48
#19
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Не пойму,какое русскоязычным дело до казахского алфавита?

Мне - никакого дела - нет. Пишите хоть Китайскими иероглифами... :lol: :oops:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7139
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 28.02.21 - 00:58
#20
Комментарий удален модератором.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11159
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 28.02.21 - 12:54
#21
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Не пойму,какое русскоязычным дело до казахского алфавита?


а полиграфу боярышникову какое дело?

Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
К сказанному если мы добавим, что теперь будем писать в соответствии с манерой и фонетической системой казахского языка


кто мы? Николай второй?
вы хоть думаете когда куски из интернета цитируете?
с манерами они, и фонетической системой..
знаем мы ваши "манеры"..
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21246
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 28.02.21 - 13:16
#22
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Ты, абайка, не трогай
моих родственников. Я самый
старый, остался на земле, из
родственников, меня - трогай... 8-) :-o

[Исправлено: Тимур Гафуров, 28.02.2021 - 14:11]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11159
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 28.02.21 - 13:29
#23
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Цитата:
drakon:


этот пацан перешел все мыслимые границы.
тормозов нет, как и понятия о морали.
так воспитали наверное. позорит нацию свою.
провокатор он, органист.

[Исправлено: alex_60, 28.02.2021 - 14:36]
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2226
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 28.02.21 - 13:47
#24
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Цитата:
abaika95:
кстати и твоим родственникам тоже...


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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6486
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 28.02.21 - 13:53
#25
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Цитата:
Козлов я:

Тоже мне америку открыли? :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7139
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 28.02.21 - 14:37
#26
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Цитата:
drakon:
меня - трогай

Не хочу тебя трогать)
Я не из таких)
Цитата:
alex_60:
этот пацан перешел все мыслимые границы. тормозов нет, как и понятия о морали. так воспитали наверное. позорит нацию свою.

Ты дракону это скажи и его выхлопу про латиницу и туркестанский легион...
Хотя нет куда тебе?
Ты же лицемер)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6486
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 28.02.21 - 14:48
#27
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Цитата:
abaika95:
Не хочу тебя трогать)

А извинится мысли не появлялось, случайно?
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21246
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 28.02.21 - 15:08
#28
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Цитата:
abaika95:
про латиницу и туркестанский легион...

Фотки - выставить?... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7139
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 28.02.21 - 15:20
#29
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Цитата:
elektron:
А извинится мысли не появлялось, случайно?

Он антиморально хамит а извинятся я должен?)
Извини но я не толстовец
На хамство хамством иначе не поймет
Такие по другому не понимают)
Цитата:
drakon:
Фотки - выставить?.

Какие ? Письма немецких фронтовиков своим семьям? Спасибо,мне семейные истории пораженцев не интересны)
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