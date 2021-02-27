Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41024
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 27.02.21 - 09:34
Скажите, как вас в детстве учили читать? Наверняка многим, как и мне, родители говорили: «Идешь по улице, едешь в автобусе - смотри на вывески и читай!» Тогда, лет 40 назад, они не отличались большой яркостью и разнообразием, но были просты, лаконичны, а главное - понятны любому возрасту.
Читать новость
Читать новость
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 27.02.21 - 16:33
Цитата:
Что тут понимать? Нытье-обыкновенное)
Цитата:
Загуглите
В сети полно
Фронтовые письма казахов на латинице и военные билеты у некоторых были на латинице т.к.казахская ССР только в 1940 году перешла с латиницы на кириллицу
Незачто..
Цитата:
Ты сидишь в России отдыхаешь, водку небось пьешь вот и пей дальше
Не лезь в серьезные темы раз в аргументацию не силен
elektron:
Читать и дети могут, а вот понять?
Читать и дети могут, а вот понять?
Что тут понимать? Нытье-обыкновенное)
Цитата:
electro:
Предоставьте, пожалуйста, пруф на Sabirzhana. Раз уж так написали...
Предоставьте, пожалуйста, пруф на Sabirzhana. Раз уж так написали...
Загуглите
В сети полно
Фронтовые письма казахов на латинице и военные билеты у некоторых были на латинице т.к.казахская ССР только в 1940 году перешла с латиницы на кириллицу
Незачто..
Цитата:
alex_60:
ты бы успокоился, пошел бы как в асыки играть вспомнил, потренировался, наурыз же скоро. а не лез бы в эти темы. рано тебе.
ты бы успокоился, пошел бы как в асыки играть вспомнил, потренировался, наурыз же скоро. а не лез бы в эти темы. рано тебе.
Ты сидишь в России отдыхаешь, водку небось пьешь вот и пей дальше
Не лезь в серьезные темы раз в аргументацию не силен
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Екатеринбург
- Регистрация:
- 13.03.09
- Сообщений:
- 854
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 27.02.21 - 21:01
Цитата:
А ты работаешь в Казахстане без продыху, ///
И аргументация у тебя тоже, так себе. Выложи пруф на письма казахов с фронта на латинице, которые практически, как все основное население СССР было малограмотным и я заберу свои слова назадНе отрицаю, что была латиница. А зачем она нужна была, если арабская вязь была до латиницы (латинице, которая применялась всего 15 лет)? Вернись к истокам! К арабской вязи
[Исправлено: Iney, 27.02.2021 - 21:21]
abaika95:
Ты сидишь в России отдыхаешь, водку небось пьешь вот и пей дальше
Ты сидишь в России отдыхаешь, водку небось пьешь вот и пей дальше
А ты работаешь в Казахстане без продыху, ///
И аргументация у тебя тоже, так себе. Выложи пруф на письма казахов с фронта на латинице, которые практически, как все основное население СССР было малограмотным и я заберу свои слова назадНе отрицаю, что была латиница. А зачем она нужна была, если арабская вязь была до латиницы (латинице, которая применялась всего 15 лет)? Вернись к истокам! К арабской вязи
[Исправлено: Iney, 27.02.2021 - 21:21]
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 27.02.21 - 21:48
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 134
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 27.02.21 - 22:34
Не пойму,какое русскоязычным дело до казахского алфавита?Переход казахского языка на латинский алфавит – это, в первую очередь, дело самих казахов. Это не имеет никакого отношения ни к русскому языку, ни к русской школе, ни к чему другому.
– У перехода на латиницу есть преимущества и недостатки. Если говорить о преимуществах, то это – требование времени. Мы живем в 21-м веке, а большая часть человечества в мире использует латиницу. Когда мы пользуемся Интернетом, сталкиваемся с этой проблемой. Часто казахский алфавит со специфическими буквами не читается. В связи с этим возникают и проблемы. Поэтому, наверное, в таких случаях было бы выгодно использовать латинский алфавит.
Так как знаки были переняты в советское время, в казахском языке остались лишние знаки, обозначающие специфические звуки казахского языка. К сказанному если мы добавим, что теперь будем писать в соответствии с манерой и фонетической системой казахского языка
– У перехода на латиницу есть преимущества и недостатки. Если говорить о преимуществах, то это – требование времени. Мы живем в 21-м веке, а большая часть человечества в мире использует латиницу. Когда мы пользуемся Интернетом, сталкиваемся с этой проблемой. Часто казахский алфавит со специфическими буквами не читается. В связи с этим возникают и проблемы. Поэтому, наверное, в таких случаях было бы выгодно использовать латинский алфавит.
Так как знаки были переняты в советское время, в казахском языке остались лишние знаки, обозначающие специфические звуки казахского языка. К сказанному если мы добавим, что теперь будем писать в соответствии с манерой и фонетической системой казахского языка
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 27.02.21 - 23:48
Цитата:
Мне - никакого дела - нет. Пишите хоть Китайскими иероглифами...
ПолиграфЪ Боярышников:
Не пойму,какое русскоязычным дело до казахского алфавита?
Не пойму,какое русскоязычным дело до казахского алфавита?
Мне - никакого дела - нет. Пишите хоть Китайскими иероглифами...
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 28.02.21 - 00:58
Комментарий удален модератором.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11159
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 28.02.21 - 12:54
Цитата:
а полиграфу боярышникову какое дело?
Цитата:
кто мы? Николай второй?
вы хоть думаете когда куски из интернета цитируете?
с манерами они, и фонетической системой..
знаем мы ваши "манеры"..
ПолиграфЪ Боярышников:
Не пойму,какое русскоязычным дело до казахского алфавита?
Не пойму,какое русскоязычным дело до казахского алфавита?
а полиграфу боярышникову какое дело?
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
К сказанному если мы добавим, что теперь будем писать в соответствии с манерой и фонетической системой казахского языка
К сказанному если мы добавим, что теперь будем писать в соответствии с манерой и фонетической системой казахского языка
кто мы? Николай второй?
вы хоть думаете когда куски из интернета цитируете?
с манерами они, и фонетической системой..
знаем мы ваши "манеры"..
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 28.02.21 - 13:16
Ты, абайка, не трогай
моих родственников. Я самый
старый, остался на земле, из
родственников, меня - трогай...
[Исправлено: Тимур Гафуров, 28.02.2021 - 14:11]
моих родственников. Я самый
старый, остался на земле, из
родственников, меня - трогай...
[Исправлено: Тимур Гафуров, 28.02.2021 - 14:11]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11159
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 28.02.21 - 13:29
Цитата:
этот пацан перешел все мыслимые границы.
тормозов нет, как и понятия о морали.
так воспитали наверное. позорит нацию свою.
провокатор он, органист.
[Исправлено: alex_60, 28.02.2021 - 14:36]
drakon:
этот пацан перешел все мыслимые границы.
тормозов нет, как и понятия о морали.
так воспитали наверное. позорит нацию свою.
провокатор он, органист.
[Исправлено: alex_60, 28.02.2021 - 14:36]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2226
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 28.02.21 - 13:47
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6486
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 28.02.21 - 13:53
Цитата:
Тоже мне америку открыли?
Козлов я:
Тоже мне америку открыли?
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 28.02.21 - 14:37
Цитата:
Не хочу тебя трогать)
Я не из таких)
Цитата:
Ты дракону это скажи и его выхлопу про латиницу и туркестанский легион...
Хотя нет куда тебе?
Ты же лицемер)
drakon:
меня - трогай
меня - трогай
Не хочу тебя трогать)
Я не из таких)
Цитата:
alex_60:
этот пацан перешел все мыслимые границы. тормозов нет, как и понятия о морали. так воспитали наверное. позорит нацию свою.
этот пацан перешел все мыслимые границы. тормозов нет, как и понятия о морали. так воспитали наверное. позорит нацию свою.
Ты дракону это скажи и его выхлопу про латиницу и туркестанский легион...
Хотя нет куда тебе?
Ты же лицемер)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6486
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 28.02.21 - 14:48
Цитата:
А извинится мысли не появлялось, случайно?
abaika95:
Не хочу тебя трогать)
Не хочу тебя трогать)
А извинится мысли не появлялось, случайно?
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 28.02.21 - 15:08
Цитата:
Фотки - выставить?...
abaika95:
про латиницу и туркестанский легион...
про латиницу и туркестанский легион...
Фотки - выставить?...
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 28.02.21 - 15:20
Цитата:
Он антиморально хамит а извинятся я должен?)
Извини но я не толстовец
На хамство хамством иначе не поймет
Такие по другому не понимают)
Цитата:
Какие ? Письма немецких фронтовиков своим семьям? Спасибо,мне семейные истории пораженцев не интересны)
elektron:
А извинится мысли не появлялось, случайно?
А извинится мысли не появлялось, случайно?
Он антиморально хамит а извинятся я должен?)
Извини но я не толстовец
На хамство хамством иначе не поймет
Такие по другому не понимают)
Цитата:
drakon:
Фотки - выставить?.
Фотки - выставить?.
Какие ? Письма немецких фронтовиков своим семьям? Спасибо,мне семейные истории пораженцев не интересны)
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 21
|Зарегистрированные пользователи: drakon, ПолиграфЪ Боярышников, Тимур Гафуров
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать