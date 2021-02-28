Отправлено: - 14:40

В столице в кольце оказались те, кто пришел на поминки по активисту Дулату Агадилу, погибшему в загадочных обстоятельствах год назад в СИЗО. Как только товарищи Агадила закончили читать коран, их начали буквально загонять в кольцо.