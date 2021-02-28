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≡ Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41024
Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
Отправлено: 28.02.21 - 14:40
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В столице в кольце оказались те, кто пришел на поминки по активисту Дулату Агадилу, погибшему в загадочных обстоятельствах год назад в СИЗО. Как только товарищи Агадила закончили читать коран, их начали буквально загонять в кольцо.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7139
Re: Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
Отправлено: 28.02.21 - 14:40
#1
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Цитата:
Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим

Ну хорошо хоть не словестный буллинг)
А так да,страшнее и страшнее всё меры нашей полиции,в кольцо взяли...ужас
В России правда сейчас где-то смеётся один полицейский пнувший женщину в живот
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21246
Re: Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
Отправлено: 28.02.21 - 14:52
#2
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Цитата:

Полиция приглашает их в автобус, мол, чтобы согреться,

Какая забота, о людях... :lol: ;-) :oops:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21246
Re: Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
Отправлено: 28.02.21 - 15:06
#3
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Цитата:

Корреспондент Азаттыка сообщил, что трех женщин, попросившихся в туалет, выпустили из кольца, но тут же их задержала полиция.

И наверное, они попИсать - не успели?... :lol: :oops:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7139
Re: Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
Отправлено: 28.02.21 - 15:21
#4
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Цитата:
drakon:
И наверное, они попИсать - не успели?...

Перед митингом надо было сходить
А то идут на нарушение закона и просятся в туалет)
Революционеры которых мы заслужили)
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urmas
§ urmas
(Пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
14
Re: Полиция Казахстана вновь применила кеттлинг к митингующим
Отправлено: 28.02.21 - 15:28
#5
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Цитата:
abaika95:
Ну хорошо хоть не словестный буллинг)

Ну да,ну да,
На то он и кеттлинг,от слова кет
Потому и любим,и применим органами
Сразу указывает на рекомендуемое действие
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