Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41022
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 27.02.21 - 09:34
Скажите, как вас в детстве учили читать? Наверняка многим, как и мне, родители говорили: «Идешь по улице, едешь в автобусе - смотри на вывески и читай!» Тогда, лет 40 назад, они не отличались большой яркостью и разнообразием, но были просты, лаконичны, а главное - понятны любому возрасту.
Читать новость
Читать новость
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 27.02.21 - 16:33
Цитата:
Что тут понимать? Нытье-обыкновенное)
Цитата:
Загуглите
В сети полно
Фронтовые письма казахов на латинице и военные билеты у некоторых были на латинице т.к.казахская ССР только в 1940 году перешла с латиницы на кириллицу
Незачто..
Цитата:
Ты сидишь в России отдыхаешь, водку небось пьешь вот и пей дальше
Не лезь в серьезные темы раз в аргументацию не силен
elektron:
Читать и дети могут, а вот понять?
Читать и дети могут, а вот понять?
Что тут понимать? Нытье-обыкновенное)
Цитата:
electro:
Предоставьте, пожалуйста, пруф на Sabirzhana. Раз уж так написали...
Предоставьте, пожалуйста, пруф на Sabirzhana. Раз уж так написали...
Загуглите
В сети полно
Фронтовые письма казахов на латинице и военные билеты у некоторых были на латинице т.к.казахская ССР только в 1940 году перешла с латиницы на кириллицу
Незачто..
Цитата:
alex_60:
ты бы успокоился, пошел бы как в асыки играть вспомнил, потренировался, наурыз же скоро. а не лез бы в эти темы. рано тебе.
ты бы успокоился, пошел бы как в асыки играть вспомнил, потренировался, наурыз же скоро. а не лез бы в эти темы. рано тебе.
Ты сидишь в России отдыхаешь, водку небось пьешь вот и пей дальше
Не лезь в серьезные темы раз в аргументацию не силен
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Екатеринбург
- Регистрация:
- 13.03.09
- Сообщений:
- 854
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 27.02.21 - 21:01
Цитата:
А ты работаешь в Казахстане без продыху, ///
И аргументация у тебя тоже, так себе. Выложи пруф на письма казахов с фронта на латинице, которые практически, как все основное население СССР было малограмотным и я заберу свои слова назадНе отрицаю, что была латиница. А зачем она нужна была, если арабская вязь была до латиницы (латинице, которая применялась всего 15 лет)? Вернись к истокам! К арабской вязи
[Исправлено: Iney, 27.02.2021 - 21:21]
abaika95:
Ты сидишь в России отдыхаешь, водку небось пьешь вот и пей дальше
Ты сидишь в России отдыхаешь, водку небось пьешь вот и пей дальше
А ты работаешь в Казахстане без продыху, ///
И аргументация у тебя тоже, так себе. Выложи пруф на письма казахов с фронта на латинице, которые практически, как все основное население СССР было малограмотным и я заберу свои слова назадНе отрицаю, что была латиница. А зачем она нужна была, если арабская вязь была до латиницы (латинице, которая применялась всего 15 лет)? Вернись к истокам! К арабской вязи
[Исправлено: Iney, 27.02.2021 - 21:21]
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 27.02.21 - 21:48
Цитата:
Это были,наверное, письма из Туркестанского Легиона?...
Мишаня:
Выложи пруф на письма казахов с фронта на латинице
Выложи пруф на письма казахов с фронта на латинице
Это были,наверное, письма из Туркестанского Легиона?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 134
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 27.02.21 - 22:34
Не пойму,какое русскоязычным дело до казахского алфавита?Переход казахского языка на латинский алфавит – это, в первую очередь, дело самих казахов. Это не имеет никакого отношения ни к русскому языку, ни к русской школе, ни к чему другому.
– У перехода на латиницу есть преимущества и недостатки. Если говорить о преимуществах, то это – требование времени. Мы живем в 21-м веке, а большая часть человечества в мире использует латиницу. Когда мы пользуемся Интернетом, сталкиваемся с этой проблемой. Часто казахский алфавит со специфическими буквами не читается. В связи с этим возникают и проблемы. Поэтому, наверное, в таких случаях было бы выгодно использовать латинский алфавит.
Так как знаки были переняты в советское время, в казахском языке остались лишние знаки, обозначающие специфические звуки казахского языка. К сказанному если мы добавим, что теперь будем писать в соответствии с манерой и фонетической системой казахского языка
– У перехода на латиницу есть преимущества и недостатки. Если говорить о преимуществах, то это – требование времени. Мы живем в 21-м веке, а большая часть человечества в мире использует латиницу. Когда мы пользуемся Интернетом, сталкиваемся с этой проблемой. Часто казахский алфавит со специфическими буквами не читается. В связи с этим возникают и проблемы. Поэтому, наверное, в таких случаях было бы выгодно использовать латинский алфавит.
Так как знаки были переняты в советское время, в казахском языке остались лишние знаки, обозначающие специфические звуки казахского языка. К сказанному если мы добавим, что теперь будем писать в соответствии с манерой и фонетической системой казахского языка
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 27.02.21 - 23:48
Цитата:
Мне - никакого дела - нет. Пишите хоть Китайскими иероглифами...
ПолиграфЪ Боярышников:
Не пойму,какое русскоязычным дело до казахского алфавита?
Не пойму,какое русскоязычным дело до казахского алфавита?
Мне - никакого дела - нет. Пишите хоть Китайскими иероглифами...
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 28.02.21 - 00:58
Цитата:
Какие ты слова назад заберёшь если у нас с тобой ещё не было тут диалога? И второе загугли это элементарно,не люблю приводить пруфы которые есть в открытых источниках и вполне доступны любому обывателю
Цитата:
Если мы вернёмся к арабской вязи ты первый будешь тут кричать о русофобии)
Цитата:
Не наврядле,наверно большинством это были письма немцев Поволжья успевших перебежать на нацистскую сторону и писавших оттуда своим родственникам высланным в Казахстан из за того что Сталин решил что они все предатели) кстати и твоим родственникам тоже...если конечно в твоем роду были фронтовики
Цитата:
Ну да,тебе какое дело сидящему в Германии ?
Мишаня:
А ты работаешь в Казахстане без продыху, /// И аргументация у тебя тоже, так себе. Выложи пруф на письма казахов с фронта на латинице, которые практически, как все основное население СССР было малограмотным и я заберу свои слова назад
А ты работаешь в Казахстане без продыху, /// И аргументация у тебя тоже, так себе. Выложи пруф на письма казахов с фронта на латинице, которые практически, как все основное население СССР было малограмотным и я заберу свои слова назад
Какие ты слова назад заберёшь если у нас с тобой ещё не было тут диалога? И второе загугли это элементарно,не люблю приводить пруфы которые есть в открытых источниках и вполне доступны любому обывателю
Цитата:
Мишаня:
А зачем она нужна была, если арабская вязь была до латиницы (латинице, которая применялась всего 15 лет)? Вернись к истокам! К арабской вязи
А зачем она нужна была, если арабская вязь была до латиницы (латинице, которая применялась всего 15 лет)? Вернись к истокам! К арабской вязи
Если мы вернёмся к арабской вязи ты первый будешь тут кричать о русофобии)
Цитата:
drakon:
Это были,наверное, письма из Туркестанского Легиона?...
Это были,наверное, письма из Туркестанского Легиона?...
Не наврядле,наверно большинством это были письма немцев Поволжья успевших перебежать на нацистскую сторону и писавших оттуда своим родственникам высланным в Казахстан из за того что Сталин решил что они все предатели) кстати и твоим родственникам тоже...если конечно в твоем роду были фронтовики
Цитата:
drakon:
Мне - никакого дела - нет. Пишите хоть Китайскими иероглифами
Мне - никакого дела - нет. Пишите хоть Китайскими иероглифами
Ну да,тебе какое дело сидящему в Германии ?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11158
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 28.02.21 - 12:54
Цитата:
а полиграфу боярышникову какое дело?
Цитата:
кто мы? Николай второй?
вы хоть думаете когда куски из интернета цитируете?
с манерами они, и фонетической системой..
знаем мы ваши "манеры"..
ПолиграфЪ Боярышников:
Не пойму,какое русскоязычным дело до казахского алфавита?
Не пойму,какое русскоязычным дело до казахского алфавита?
а полиграфу боярышникову какое дело?
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
К сказанному если мы добавим, что теперь будем писать в соответствии с манерой и фонетической системой казахского языка
К сказанному если мы добавим, что теперь будем писать в соответствии с манерой и фонетической системой казахского языка
кто мы? Николай второй?
вы хоть думаете когда куски из интернета цитируете?
с манерами они, и фонетической системой..
знаем мы ваши "манеры"..
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 28.02.21 - 13:16
Цитата:
Ты, абайка, ПАДЛА, не трогай
моих родственников. Я самый
старый, остался на земле, из
родственников, меня - трогай...
abaika95:
Сталин решил что они все предатели) кстати и твоим родственникам тоже...если конечно в твоем роду были фронтовики
Сталин решил что они все предатели) кстати и твоим родственникам тоже...если конечно в твоем роду были фронтовики
Ты, абайка, ПАДЛА, не трогай
моих родственников. Я самый
старый, остался на земле, из
родственников, меня - трогай...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11158
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 28.02.21 - 13:29
Цитата:
этот пацан перешел все мыслимые границы.
тормозов нет, как и понятия о морали.
так воспитали наверное. позорит нацию свою.
[Исправлено: alex_60, 28.02.2021 - 13:32]
drakon:
этот пацан перешел все мыслимые границы.
тормозов нет, как и понятия о морали.
так воспитали наверное. позорит нацию свою.
[Исправлено: alex_60, 28.02.2021 - 13:32]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 38
|Зарегистрированные пользователи: alex_60
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать