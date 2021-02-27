Отправлено: - 12:14

abaika95:

Саддам устроил геноцид курдов

abaika95:

В 90ых никому дела не было до этой Сибири,живёте себе там мирно,стройте демократию авось заживёте как шведы, но не получилось)

abaika95:

Каддафи много нервов в 70ых потрепал Там дело принципа уже

abaika95:

Когда США посадила ФРГ на свои кредиты и немцы стали тихие и покорные

abaika95:

Когда Грузия пыталась вернуть абхазию то России активно помогала сепаратистам абхазам

[Исправлено: elektron, 27.02.2021 - 07:22]

Цитата:Вы это счас серьёзно?150 челов казнил. А сколько жертв после необоснованного вмешательства стало и есть по сей день? Просто Буш сын довёл до конца, что не удалось папе. Остальное надуманное. Принципами не торгуют.Цитата:Это стёб такой? Да если бы не сильная сегодня Россия, весь СНГ колошматило бы сегодня, как Ирак...Цитата:Да есть мнение, что хотел увести весь континент от доллара. Чего США не могли допустить, да дело принципа.Цитата:Могу вас удивить, немцы после второй мировой и так тихие и спокойные, даже в Ирак не вмешивались.А кредитов у США куда больше.Цитата:Как это вернуть - геноцид имеете ввиду? Они и были в составе.ПС: А вот после, да потеряли.