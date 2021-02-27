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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 79 из 79«1...777879
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6479
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.02.21 - 12:14
#1171
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Цитата:
abaika95:
Саддам устроил геноцид курдов

Вы это счас серьёзно? :-x 150 челов казнил. А сколько жертв после необоснованного вмешательства стало и есть по сей день? Просто Буш сын довёл до конца, что не удалось папе. Остальное надуманное. Принципами не торгуют. :-P Цитата:
abaika95:
В 90ых никому дела не было до этой Сибири,живёте себе там мирно,стройте демократию авось заживёте как шведы, но не получилось)

Это стёб такой? Да если бы не сильная сегодня Россия, весь СНГ колошматило бы сегодня, как Ирак...Цитата:
abaika95:
Каддафи много нервов в 70ых потрепал Там дело принципа уже

Да есть мнение, что хотел увести весь континент от доллара. Чего США не могли допустить, да дело принципа.Цитата:
abaika95:
Когда США посадила ФРГ на свои кредиты и немцы стали тихие и покорные

Могу вас удивить, немцы после второй мировой и так тихие и спокойные, даже в Ирак не вмешивались.
А кредитов у США куда больше. ;-) Цитата:
abaika95:
Когда Грузия пыталась вернуть абхазию то России активно помогала сепаратистам абхазам

Как это вернуть - геноцид имеете ввиду? Они и были в составе.
ПС: А вот после, да потеряли.

[Исправлено: elektron, 27.02.2021 - 07:22]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11158
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.02.21 - 13:32
#1172
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для тех кто не в курсе-
в понедельник уже Весна.
для тех кто не в курсе
Весна́ — одно из четырёх времён года, переходный сезон между зимой и летом.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6479
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.02.21 - 14:51
#1173
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Цитата:
alex_60:
для тех кто не в курсе- в понедельник уже Весна.

Хорошо то как, а у немцев только 21-го вроде. :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11158
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.02.21 - 15:22
#1174
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ну это астрономическая.
И не только в Германии, но и в Африке, и в восточной Европе так считается, а не только в Западной. Причём у них все времена года начинаются 21-го числа первого месяца, т.е. лето тоже начнется 21 июня только, а осень - 21 сентября.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11158
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.02.21 - 20:02
#1175
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Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
потом астматики норвежцы... приехали.

[Исправлено: alex_60, 28.02.2021 - 08:40]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3189
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.02.21 - 21:35
#1176
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Цитата:
alex_60:

----А казахстанские какое место ??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3189
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.02.21 - 21:49
#1177
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46 Величко Казахстан 1:18:11.9 +6:38. 047 PUKHKALO Vital Казахстан 1:19:02.9 +7:29.0, 56 Башмаков Казахстан 1:20:41.1 +9:07.2--- 46,47,56 места
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7135
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.02.21 - 01:07
#1178
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Цитата:
elektron:
Вы это счас серьёзно? 150 челов казнил

Нет
Там газом травили
Партизан и целые селения
Цитата:
elektron:
Это стёб такой? Да если бы не сильная сегодня Россия, весь СНГ колошматило бы сегодня, как Ирак...

Чето в 90ых Казахстан не калашматило как Ирак
И при "сильной" России не кончились войны в СНГ все ещё хуже стало
И да,так-то США в итоге сибирь не забрали,а был шанс и целых 10 лет
Никому эта Сибирь ее нужна)
Цитата:
elektron:
Да есть мнение, что хотел увести весь континент от доллара. Чего США не могли допустить, да дело принципа

Каддафи увел бы Африку?))) Перестаньте смотреть соловья,вот вы врёте что его не смотрите,явно ночью под одеялом подглядываете))
Цитата:
elektron:
Могу вас удивить, немцы после второй мировой и так тихие и спокойные, даже в Ирак не вмешивались. А кредитов у США куда больше

Ну так скажите спасибо США что немцы тихие и спокойные
После первой мировой никто кредит не дал поэтому появился Гитлер
Так и после второй мог появится
Цитата:
elektron:
Как это вернуть - геноцид имеете ввиду? Они и были в составе. ПС: А вот после, да потеряли.

А вы значит операцию по возвращению земель геноцидом обзываете? Россия тогда вообще уже на уровне гитлеровской Германии после своих преступлений в 90ых?)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6479
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.02.21 - 01:43
#1179
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Цитата:
abaika95:
Нет Там газом травили Партизан и целые селения

Ага а в Югославии фосфорные бомбы использовали. Причём в чужой стране и никто США не бомбардировал и ни одной санкции. Да и как же ваш тезис:
Цитата:
abaika95: Никому нельзя вторгается в чужую страну
Цитата:
abaika95:
Чето в 90ых

США просто сами неожидали такого поворота и не были готовы. А вот Украину не уберегли :oops: Цитата:
abaika95:
Ну так скажите спасибо США что немцы тихие и спокойные

Это опять стёб такой. Агрессор очевиден и это точно не немцы.
А санкций не видно. Они одни походу право на санкции имеют :lol:

[Исправлено: elektron, 27.02.2021 - 21:03]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11158
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.02.21 - 09:44
#1180
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не спится глубокой ночью
бедной абайка95.
все мысли о Каддафи и Ираке, Африке и других народах,
волнуется сильно за Россию,
с любовью говорит о США, переживает
за казахский на латинице.
жалко человека, так страдает.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7135
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.02.21 - 13:06
#1181
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Цитата:
elektron:
Ага а в Югославии фосфорные бомбы использовали. Причём в чужой стране и никто США не бомбардировал и ни одной санкции. Да и как же ваш тезис:

Я вроде уже 100500 раз выше писал)
США не преследует цель захватить кого-то
У США всегда одна цель усмирить регионального гопника чтобы не буянил)
Такова идеологема последние 70 лет у них
Раньше Россия была жандармом Европы (мира) теперь США
Цитата:
elektron:
А вот Украину не уберегли

От чего не уберегли? От майдана?
Цитата:
elektron:
Это опять стёб такой. Агрессор очевиден и это точно не немцы.

Ну да ну да особенно две мировые войны не немцы начали?)
Цитата:
elektron:
Они одни походу право на санкции имеют

Мировая экономика зациклина на США
Поэтому США вполне может санкциями задавить кого угодно
Россия чтож широкие санкции против Америки не введет?) Цитата:
alex_60:
жалко человека, так страдает.

Ты ТАМ проверил?
Очень очень важно!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11158
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.02.21 - 13:13
#1182
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невыспавшегося абайка95 срочно вызвали на работу.
брехать дальше про ирак, каддафи, сша,
и другую фигню.
как ограничен человек.
смотрю в Кустанае минус один, легкий снежок идет, а он сидит и писюлькает опять.
сейчас вернулся из кедровового леса, красота, белки косяками прям..
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