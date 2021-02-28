Прогноз на 5 дней
снег-6°C
  • 752 мм рт.ст.
  • 93% влажность
  • В-ЮВ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Автобус № 12 с 1 марта изменит маршрут движения в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41022
Автобус № 12 с 1 марта изменит маршрут движения в Костанае
Отправлено: 28.02.21 - 10:28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Объявление об изменении схемы маршрута № 12 появились в салонах автобусов ТОО "Компания STA". Как пояснили "НГ" в отделе ЖКХ, изменение схемы движения связано с необходимостью компенсировать отсутствие автобусов № 22 на этом участке.
Читать новость

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11158
Re: Автобус № 12 с 1 марта изменит маршрут движения в Костанае
Отправлено: 28.02.21 - 10:28
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на карте-ул. Гагарина
как всегда и было.
правильная карта.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1654
Re: Автобус № 12 с 1 марта изменит маршрут движения в Костанае
Отправлено: 28.02.21 - 11:27
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прочитал в СМИ, как бастуют японские автобусники: - они продолжают свою работу, но бесплатно, при этом также перевозят пассажиров БЕСПЛАТНО, логика их действий такова: - у них конфликт не с пассажирами, а с работодателем; пассажиры не должны страдать от их конфликта, а работодатель , по их закону, не имеет права приостанавливать работу автобусов, ибо в таком случае он признает свою виновность.
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
568
Автобус № 12 с 1 марта изменит маршрут движения в Костанае
Отправлено: 28.02.21 - 11:43
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Скоро так и станет... надеюсь...
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
134
Автобус № 12 с 1 марта изменит маршрут движения в Костанае
Отправлено: 28.02.21 - 12:02
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
. надеюсь...


Увы, у вас осталась ждать Веру Надежду... но пришла Натаха...и пришла надолго!



[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 28.02.2021 - 12:04]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11158
Автобус № 12 с 1 марта изменит маршрут движения в Костанае
Отправлено: 28.02.21 - 12:44
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:


а че, так можно?
свои фототографии выкладывать.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: alex_60

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS