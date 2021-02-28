Re: Автобус № 12 с 1 марта изменит маршрут движения в Костанае

Отправлено: - 11:27

Прочитал в СМИ, как бастуют японские автобусники: - они продолжают свою работу, но бесплатно, при этом также перевозят пассажиров БЕСПЛАТНО, логика их действий такова: - у них конфликт не с пассажирами, а с работодателем; пассажиры не должны страдать от их конфликта, а работодатель , по их закону, не имеет права приостанавливать работу автобусов, ибо в таком случае он признает свою виновность.