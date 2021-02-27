Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6479
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.02.21 - 12:14
Цитата:
Вы это счас серьёзно? 150 челов казнил. А сколько жертв после необоснованного вмешательства стало и есть по сей день? Просто Буш сын довёл до конца, что не удалось папе. Остальное надуманное. Принципами не торгуют. Цитата:
Это стёб такой? Да если бы не сильная сегодня Россия, весь СНГ колошматило бы сегодня, как Ирак...Цитата:
Да есть мнение, что хотел увести весь континент от доллара. Чего США не могли допустить, да дело принципа.Цитата:
Могу вас удивить, немцы после второй мировой и так тихие и спокойные, даже в Ирак не вмешивались.
А кредитов у США куда больше. Цитата:
Как это вернуть - геноцид имеете ввиду? Они и были в составе.
ПС: А вот после, да потеряли.
[Исправлено: elektron, 27.02.2021 - 07:22]
abaika95:
Саддам устроил геноцид курдов
Саддам устроил геноцид курдов
Вы это счас серьёзно? 150 челов казнил. А сколько жертв после необоснованного вмешательства стало и есть по сей день? Просто Буш сын довёл до конца, что не удалось папе. Остальное надуманное. Принципами не торгуют. Цитата:
abaika95:
В 90ых никому дела не было до этой Сибири,живёте себе там мирно,стройте демократию авось заживёте как шведы, но не получилось)
В 90ых никому дела не было до этой Сибири,живёте себе там мирно,стройте демократию авось заживёте как шведы, но не получилось)
Это стёб такой? Да если бы не сильная сегодня Россия, весь СНГ колошматило бы сегодня, как Ирак...Цитата:
abaika95:
Каддафи много нервов в 70ых потрепал Там дело принципа уже
Каддафи много нервов в 70ых потрепал Там дело принципа уже
Да есть мнение, что хотел увести весь континент от доллара. Чего США не могли допустить, да дело принципа.Цитата:
abaika95:
Когда США посадила ФРГ на свои кредиты и немцы стали тихие и покорные
Когда США посадила ФРГ на свои кредиты и немцы стали тихие и покорные
Могу вас удивить, немцы после второй мировой и так тихие и спокойные, даже в Ирак не вмешивались.
А кредитов у США куда больше. Цитата:
abaika95:
Когда Грузия пыталась вернуть абхазию то России активно помогала сепаратистам абхазам
Когда Грузия пыталась вернуть абхазию то России активно помогала сепаратистам абхазам
Как это вернуть - геноцид имеете ввиду? Они и были в составе.
ПС: А вот после, да потеряли.
[Исправлено: elektron, 27.02.2021 - 07:22]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.02.21 - 13:32
для тех кто не в курсе-
в понедельник уже Весна.
для тех кто не в курсе
Весна́ — одно из четырёх времён года, переходный сезон между зимой и летом.
в понедельник уже Весна.
для тех кто не в курсе
Весна́ — одно из четырёх времён года, переходный сезон между зимой и летом.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6479
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.02.21 - 14:51
Цитата:
Хорошо то как, а у немцев только 21-го вроде.
alex_60:
для тех кто не в курсе- в понедельник уже Весна.
для тех кто не в курсе- в понедельник уже Весна.
Хорошо то как, а у немцев только 21-го вроде.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.02.21 - 15:22
ну это астрономическая.
И не только в Германии, но и в Африке, и в восточной Европе так считается, а не только в Западной. Причём у них все времена года начинаются 21-го числа первого месяца, т.е. лето тоже начнется 21 июня только, а осень - 21 сентября.
И не только в Германии, но и в Африке, и в восточной Европе так считается, а не только в Западной. Причём у них все времена года начинаются 21-го числа первого месяца, т.е. лето тоже начнется 21 июня только, а осень - 21 сентября.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.02.21 - 20:02
Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
потом астматики норвержцы... приехали.
потом астматики норвержцы... приехали.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.02.21 - 21:35
Цитата:
----А казахстанские какое место ??
alex_60:
----А казахстанские какое место ??
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.02.21 - 21:49
46 Величко Казахстан 1:18:11.9 +6:38. 047 PUKHKALO Vital Казахстан 1:19:02.9 +7:29.0, 56 Башмаков Казахстан 1:20:41.1 +9:07.2--- 46,47,56 места
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7133
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.02.21 - 01:07
Цитата:
Нет
Там газом травили
Партизан и целые селения
Цитата:
Чето в 90ых Казахстан не калашматило как Ирак
И при "сильной" России не кончились войны в СНГ все ещё хуже стало
И да,так-то США в итоге сибирь не забрали,а был шанс и целых 10 лет
Никому эта Сибирь ее нужна)
Цитата:
Каддафи увел бы Африку?))) Перестаньте смотреть соловья,вот вы врёте что его не смотрите,явно ночью под одеялом подглядываете))
Цитата:
Ну так скажите спасибо США что немцы тихие и спокойные
После первой мировой никто кредит не дал поэтому появился Гитлер
Так и после второй мог появится
Цитата:
А вы значит операцию по возвращению земель геноцидом обзываете? Россия тогда вообще уже на уровне гитлеровской Германии после своих преступлений в 90ых?)
elektron:
Вы это счас серьёзно? 150 челов казнил
Вы это счас серьёзно? 150 челов казнил
Нет
Там газом травили
Партизан и целые селения
Цитата:
elektron:
Это стёб такой? Да если бы не сильная сегодня Россия, весь СНГ колошматило бы сегодня, как Ирак...
Это стёб такой? Да если бы не сильная сегодня Россия, весь СНГ колошматило бы сегодня, как Ирак...
Чето в 90ых Казахстан не калашматило как Ирак
И при "сильной" России не кончились войны в СНГ все ещё хуже стало
И да,так-то США в итоге сибирь не забрали,а был шанс и целых 10 лет
Никому эта Сибирь ее нужна)
Цитата:
elektron:
Да есть мнение, что хотел увести весь континент от доллара. Чего США не могли допустить, да дело принципа
Да есть мнение, что хотел увести весь континент от доллара. Чего США не могли допустить, да дело принципа
Каддафи увел бы Африку?))) Перестаньте смотреть соловья,вот вы врёте что его не смотрите,явно ночью под одеялом подглядываете))
Цитата:
elektron:
Могу вас удивить, немцы после второй мировой и так тихие и спокойные, даже в Ирак не вмешивались. А кредитов у США куда больше
Могу вас удивить, немцы после второй мировой и так тихие и спокойные, даже в Ирак не вмешивались. А кредитов у США куда больше
Ну так скажите спасибо США что немцы тихие и спокойные
После первой мировой никто кредит не дал поэтому появился Гитлер
Так и после второй мог появится
Цитата:
elektron:
Как это вернуть - геноцид имеете ввиду? Они и были в составе. ПС: А вот после, да потеряли.
Как это вернуть - геноцид имеете ввиду? Они и были в составе. ПС: А вот после, да потеряли.
А вы значит операцию по возвращению земель геноцидом обзываете? Россия тогда вообще уже на уровне гитлеровской Германии после своих преступлений в 90ых?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6479
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 28.02.21 - 01:43
Цитата:
Ага а в Югославии фосфорные бомбы использовали.
И ни одной санкции. Да и как же ваш тезис:
Цитата:
США просто сами неожидали такого поворота и не были готовы. А вот Украину не уберегли Цитата:
Это опять стёб такой. Агрессор очевиден и это точно не немцы.
А санкций не видно. Они одни походу право на санкции имеют
abaika95:
Нет Там газом травили Партизан и целые селения
Нет Там газом травили Партизан и целые селения
Ага а в Югославии фосфорные бомбы использовали.
И ни одной санкции. Да и как же ваш тезис:
Цитата:
abaika95: Никому нельзя вторгается в чужую странуЦитата:
abaika95:
Чето в 90ых
Чето в 90ых
США просто сами неожидали такого поворота и не были готовы. А вот Украину не уберегли Цитата:
abaika95:
Ну так скажите спасибо США что немцы тихие и спокойные
Ну так скажите спасибо США что немцы тихие и спокойные
Это опять стёб такой. Агрессор очевиден и это точно не немцы.
А санкций не видно. Они одни походу право на санкции имеют
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 15
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать