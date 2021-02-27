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Мишаня:

А ты работаешь в Казахстане без продыху, /// И аргументация у тебя тоже, так себе. Выложи пруф на письма казахов с фронта на латинице, которые практически, как все основное население СССР было малограмотным и я заберу свои слова назад

Мишаня:

А зачем она нужна была, если арабская вязь была до латиницы (латинице, которая применялась всего 15 лет)? Вернись к истокам! К арабской вязи

drakon:

Это были,наверное, письма из Туркестанского Легиона?...

drakon:

Мне - никакого дела - нет. Пишите хоть Китайскими иероглифами

Цитата:Какие ты слова назад заберёшь если у нас с тобой ещё не было тут диалога? И второе загугли это элементарно,не люблю приводить пруфы которые есть в открытых источниках и вполне доступны любому обывателюЦитата:Если мы вернёмся к арабской вязи ты первый будешь тут кричать о русофобии)Цитата:Не наврядле,наверно большинством это были письма немцев Поволжья успевших перебежать на нацистскую сторону и писавших оттуда своим родственникам высланным в Казахстан из за того что Сталин решил что они все предатели) кстати и твоим родственникам тоже...если конечно в твоем роду были фронтовикиЦитата:Ну да,тебе какое дело сидящему в Германии ?