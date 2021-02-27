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≡ Похитивших у пенсионерки 600 тыс. тенге разбойников задержали в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41020
Похитивших у пенсионерки 600 тыс. тенге разбойников задержали в Костанайской области
Отправлено: 27.02.21 - 19:37
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Двое мужчин рано утром пришли в дом потерпевшей, входную дверь взломали ломом. Как рассказала пенсионерка, она проснулась от шума в комнате. Двое мужчин, светя фонариком, что-то искали. Пригрозив женщине отверткой, они продолжали искать деньги.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21240
Похитивших у пенсионерки 600 тыс. тенге разбойников задержали в Костанайской области
Отправлено: 27.02.21 - 19:37
#1
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Что творится, в области. Повезло бабушке.
Хоть голову не орезали... :lol: :-o
Алекс, не возвращайся... :lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 27.02.2021 - 23:45]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
133
Re: Похитивших у пенсионерки 600 тыс. тенге разбойников...
Отправлено: 27.02.21 - 23:09
#2
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Цитата:
drakon:
не отазали...


Кто то насмехался над выявляемых погрешностей работы редактора НГ,
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21240
Похитивших у пенсионерки 600 тыс. тенге разбойников задержали в Костанайской области
Отправлено: 27.02.21 - 23:44
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
погрешностей работы редактора НГ,

К сожалению, это был не я... :-o :lol:
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