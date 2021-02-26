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≡ «У меня нет водителей!». Нарушение интервала движения автобуса № 19 стало причиной досудебной претензии акимата Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41031
«У меня нет водителей!». Нарушение интервала движения автобуса № 19 стало причиной досудебной претензии акимата Костаная
Отправлено: 26.02.21 - 12:38
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Акт фиксации нарушения графика и интервала движения на маршруте № 19 был составлен 27 января в ходе выездной проверки специалистом отдела ЖКХ в присутствии представителя ТОО «ТТС». Мы попытались получить комментарий перевозчика.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7150
Re: «У меня нет водителей!». Нарушение интервала движения...
Отправлено: 27.02.21 - 11:09
#15
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Цитата:
Добринцофф:
Так в чём проблема то,раз все сытые и довольные,чё тогда уперлись в эти 80 тнг? Перевозчики ещё год назад попросили поднять ценник до 150,ну так подняли бы ,как говорится и волки сыты и овцы целы. Тогда глядишь и интервал бы соблюдался,да и с водителями проблем бы не было,а населению которое красную икру закусывает креветками вообще пофигу сколько платить 80 или 150.

А это уже дело принципа
Никто не будет брать убитые перемороженные креветки за 5 тыс тенге когда как в другом магазине хорошие креветки за 3
Как может быть одинаковой оплата за проезд в Костанае и в Астане ? Причем там хорошие автобусы а у нас полубитые и не факт что после поднятия оплаты улучшится сервис и качество
Все это нытье насчёт оплаты это внутреннее дело перевозчика
Пусть правильно перераспределяют ресурсы
Владельцы автопарков не страдают же от бедности живя за границей
Высасывают все соки из своих водителей и машин по полной
Лишний раз на ремонт денег не выделяют но проезд им подыми)
Цитата:
Добринцофф:
Я нет ,слава богу,но я ведь и не кричал,мне если честно по барабану по чём автобусы,я на авто целый день.

Ну вот видишь ты не голодный и нищий алекс явно не голодный и нищий,а вот владельцы автопарков все сплошь голодные и нищие,оплату им подыми) у нас население не нищее но
благотворительностью заниматься явно не намерено ради того чтобы набить карманы автопаркам
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7737
«У меня нет водителей!». Нарушение интервала движения автобуса № 19 стало причиной досудебной претензии акимата Костаная
Отправлено: 27.02.21 - 11:17
#16
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Цитата:
abaika95:
Как может быть одинаковой оплата за проезд в Костанае и в Астане ?

А ни чё ,что В Астане на дотациях,а в Кустанае за счёт перевозчиков?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11165
«У меня нет водителей!». Нарушение интервала движения автобуса № 19 стало причиной досудебной претензии акимата Костаная
Отправлено: 27.02.21 - 11:38
#17
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в бюджете Костаная эти дотации на этот год заложены вообще?
ну пенсионерам и школьникам возможно есть, и то из расчета 80.
а дотации с 80 до 150 в бюджете есть?
предполагаю что нет. наверняка.
тогда это вообще катастрофа общественного транспорта города.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7150
«У меня нет водителей!». Нарушение интервала движения автобуса № 19 стало причиной досудебной претензии акимата Костаная
Отправлено: 27.02.21 - 12:03
#18
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Цитата:
Добринцофф:
А ни чё ,что В Астане на дотациях,а в Кустанае за счёт перевозчиков?

Так в том и смысл конфликта сейчас!
ЖКХ готово давать дотации автопаркам но с условием если те покажут реальный пассажиропоток! Но последние упорно не хотят этого!
Парадоксальная ситуация
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7737
«У меня нет водителей!». Нарушение интервала движения автобуса № 19 стало причиной досудебной претензии акимата Костаная
Отправлено: 27.02.21 - 17:26
#19
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Цитата:
abaika95:
Так в том и смысл конфликта сейчас! ЖКХ готово давать дотации автопаркам но с условием если те покажут реальный пассажиропоток! Но последние упорно не хотят этого!

Что значит не хотят?
Валидаторы поставили,люди пользуются,как то даже цифры выложили ,сколько пассажиров проехали ,сколько денег запалатили,ну так и где дотации?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7272
«У меня нет водителей!». Нарушение интервала движения автобуса № 19 стало причиной досудебной претензии акимата Костаная
Отправлено: 27.02.21 - 18:00
#20
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Цитата:
Добринцофф:
сколько пассажиров проехали ,сколько денег запалатили,ну так и где дотации?

Ну дык моет хотя бы месяц пройдет с 9 (девятого) февраля! Чтобы бухгалтерию свести...сколько и кому дать. Или нужно сиюминутно с бюджета отстёгивать?

И этот про тоже голосит:
Цитата:
комментарий директора ТОО «ТТС» Николая КУШНЕРОВА. - У нас не хватает водителей, их всех разогнали, потому что зарплаты нет, - ответил он по телефону. - Нам до сих пор не платят субсидии, звоните в акимат и все выясняйте! У меня нет людей, 13 автобусов без водителей...


Вчера голосил, сегодня в Ленинский путь прислал совсем другое письмо:


Вот же привыкли народ за нос водить?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7737
«У меня нет водителей!». Нарушение интервала движения автобуса № 19 стало причиной досудебной претензии акимата Костаная
Отправлено: 27.02.21 - 18:12
#21
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Цитата:
yudjin:
Ну дык моет хотя бы месяц пройдет с 9 (девятого) февраля!

Ещё год назад или даже 2 подавали заявку на повышение стоимости проезда,потом началась эта эпопея с валидаторами,а всё это время автобусники возят по 80тнг,за чей счёт?
Если тебе з\п задержут,будешь на такой работе работать?
Вот то то и оно что найдёшь другую,ну так и водилы без работы не останутся.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7272
«У меня нет водителей!». Нарушение интервала движения автобуса № 19 стало причиной досудебной претензии акимата Костаная
Отправлено: 27.02.21 - 18:24
#22
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Цитата:
Добринцофф:
Ещё год назад или даже 2 подавали заявку

Подавать можно хоть каждую неделю... Им русским по белому было сказано: Покажите ЦИФРЫ ! Сколько провезли тех, тех и тех! Теперь когда считает система, будет видно. Надеюсь акимат слово сдержит - компенсирует. А то голосят как на базаре...еще не украли, а вой стоит...
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7737
«У меня нет водителей!». Нарушение интервала движения автобуса № 19 стало причиной досудебной претензии акимата Костаная
Отправлено: 27.02.21 - 20:30
#23
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Цитата:
yudjin:
Надеюсь акимат слово сдержит - компенсирует.

Глазам своим не верю,Юджин надеется на слово акимата :lol:
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7272
«У меня нет водителей!». Нарушение интервала движения автобуса № 19 стало причиной досудебной претензии акимата Костаная
Отправлено: 27.02.21 - 20:44
#24
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Цитата:
Добринцофф:
Глазам своим не верю,Юджин надеется на слово акимата

Ну когда-то же им надо начинать что-то делать для общества и населения)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13720
Re: «У меня нет водителей!». Нарушение интервала движения...
Отправлено: 27.02.21 - 20:53
#25
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Цитата:
yudjin:
Вчера голосил, сегодня в Ленинский путь прислал совсем другое письмо:

Странно это. Наверное, НГ сказал в сердцах, а потом в Ленинский Путь написал что это всё слухи.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6498
«У меня нет водителей!». Нарушение интервала движения автобуса № 19 стало причиной досудебной претензии акимата Костаная
Отправлено: 28.02.21 - 16:32
#26
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Цитата:
NG.kz:
«У меня нет водителей!».

Я выкину вас на улицу и вам снова придётся стать честными людьми :lol:

[Исправлено: elektron, 28.02.2021 - 11:33]
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