«У меня нет водителей!». Нарушение интервала движения автобуса № 19 стало причиной досудебной претензии акимата Костаная
Отправлено: 26.02.21 - 12:38
Акт фиксации нарушения графика и интервала движения на маршруте № 19 был составлен 27 января в ходе выездной проверки специалистом отдела ЖКХ в присутствии представителя ТОО «ТТС». Мы попытались получить комментарий перевозчика. Читать новость
Добринцофф: Так в чём проблема то,раз все сытые и довольные,чё тогда уперлись в эти 80 тнг? Перевозчики ещё год назад попросили поднять ценник до 150,ну так подняли бы ,как говорится и волки сыты и овцы целы. Тогда глядишь и интервал бы соблюдался,да и с водителями проблем бы не было,а населению которое красную икру закусывает креветками вообще пофигу сколько платить 80 или 150.
А это уже дело принципа Никто не будет брать убитые перемороженные креветки за 5 тыс тенге когда как в другом магазине хорошие креветки за 3 Как может быть одинаковой оплата за проезд в Костанае и в Астане ? Причем там хорошие автобусы а у нас полубитые и не факт что после поднятия оплаты улучшится сервис и качество Все это нытье насчёт оплаты это внутреннее дело перевозчика Пусть правильно перераспределяют ресурсы Владельцы автопарков не страдают же от бедности живя за границей Высасывают все соки из своих водителей и машин по полной Лишний раз на ремонт денег не выделяют но проезд им подыми) Цитата:
Добринцофф: Я нет ,слава богу,но я ведь и не кричал,мне если честно по барабану по чём автобусы,я на авто целый день.
Ну вот видишь ты не голодный и нищий алекс явно не голодный и нищий,а вот владельцы автопарков все сплошь голодные и нищие,оплату им подыми) у нас население не нищее но благотворительностью заниматься явно не намерено ради того чтобы набить карманы автопаркам
в бюджете Костаная эти дотации на этот год заложены вообще? ну пенсионерам и школьникам возможно есть, и то из расчета 80. а дотации с 80 до 150 в бюджете есть? предполагаю что нет. наверняка. тогда это вообще катастрофа общественного транспорта города.
Добринцофф: сколько пассажиров проехали ,сколько денег запалатили,ну так и где дотации?
Ну дык моет хотя бы месяц пройдет с 9 (девятого) февраля! Чтобы бухгалтерию свести...сколько и кому дать. Или нужно сиюминутно с бюджета отстёгивать?
И этот про тоже голосит: Цитата:
комментарий директора ТОО «ТТС» Николая КУШНЕРОВА. - У нас не хватает водителей, их всех разогнали, потому что зарплаты нет, - ответил он по телефону. - Нам до сих пор не платят субсидии, звоните в акимат и все выясняйте! У меня нет людей, 13 автобусов без водителей...
Вчера голосил, сегодня в Ленинский путь прислал совсем другое письмо:
yudjin: Ну дык моет хотя бы месяц пройдет с 9 (девятого) февраля!
Ещё год назад или даже 2 подавали заявку на повышение стоимости проезда,потом началась эта эпопея с валидаторами,а всё это время автобусники возят по 80тнг,за чей счёт? Если тебе з\п задержут,будешь на такой работе работать? Вот то то и оно что найдёшь другую,ну так и водилы без работы не останутся.
Добринцофф: Ещё год назад или даже 2 подавали заявку
Подавать можно хоть каждую неделю... Им русским по белому было сказано: Покажите ЦИФРЫ ! Сколько провезли тех, тех и тех! Теперь когда считает система, будет видно. Надеюсь акимат слово сдержит - компенсирует. А то голосят как на базаре...еще не украли, а вой стоит...
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