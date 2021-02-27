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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41020
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 27.02.21 - 09:34
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Скажите, как вас в детстве учили читать? Наверняка многим, как и мне, родители говорили: «Идешь по улице, едешь в автобусе - смотри на вывески и читай!» Тогда, лет 40 назад, они не отличались большой яркостью и разнообразием, но были просты, лаконичны, а главное - понятны любому возрасту.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7131
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 27.02.21 - 16:33
#15
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Цитата:
elektron:
Читать и дети могут, а вот понять?

Что тут понимать? Нытье-обыкновенное)
Цитата:
electro:
Предоставьте, пожалуйста, пруф на Sabirzhana. Раз уж так написали...

Загуглите
В сети полно
Фронтовые письма казахов на латинице и военные билеты у некоторых были на латинице т.к.казахская ССР только в 1940 году перешла с латиницы на кириллицу
Незачто..
Цитата:
alex_60:
ты бы успокоился, пошел бы как в асыки играть вспомнил, потренировался, наурыз же скоро. а не лез бы в эти темы. рано тебе.

Ты сидишь в России отдыхаешь, водку небось пьешь вот и пей дальше
Не лезь в серьезные темы раз в аргументацию не силен
Профайл
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