Отправлено: - 16:33

elektron:

Читать и дети могут, а вот понять?

electro:

Предоставьте, пожалуйста, пруф на Sabirzhana. Раз уж так написали...

alex_60:

ты бы успокоился, пошел бы как в асыки играть вспомнил, потренировался, наурыз же скоро. а не лез бы в эти темы. рано тебе.

Цитата:Что тут понимать? Нытье-обыкновенное)Цитата:ЗагуглитеВ сети полноФронтовые письма казахов на латинице и военные билеты у некоторых были на латинице т.к.казахская ССР только в 1940 году перешла с латиницы на кириллицуНезачто..Цитата:Ты сидишь в России отдыхаешь, водку небось пьешь вот и пей дальшеНе лезь в серьезные темы раз в аргументацию не силен