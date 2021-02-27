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≡ Министерство финансов РК вновь планирует охватить налогами...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41020
Министерство финансов РК вновь планирует охватить налогами...
Отправлено: 27.02.21 - 14:42
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Министерство финансов РК вновь планирует охватить налогами денежные переводы, которые отправляют казахстанцы предпринимателям через мобильные приложения. Поддерживаете ли вы это предложение?
Результаты опроса

electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
567
Re: Министерство финансов РК вновь планирует охватить налогами...
Отправлено: 27.02.21 - 14:42
#1
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"В период пандемии"
Период - от слова периодический, т.е. повторяющийся.
А давайте не будем употреблять это словосочетание, ибо, ну его на фиг...
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1165
Re: Министерство финансов РК вновь планирует охватить налогами...
Отправлено: 27.02.21 - 16:06
#2
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Путают причину и следствие. У нас в большинстве магазинов заплатить картой - это проблема. До 4% комиссии платить никто не хочет, поэтому и предлагают переводить. Заставьте всех ИП поставить терминалы. Сделайте выгодные условия на эквайринг, даже бесплатным его сделайте и тогда уже штрафуйте за отсутствие терминалов. А облагать налогами безналичные переводы - глупость.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7736
Министерство финансов РК вновь планирует охватить налогами...
Отправлено: 27.02.21 - 18:17
#3
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Цитата:
Тот самый:
У нас в большинстве магазинов заплатить картой - это проблема. До 4% комиссии платить никто не хочет,

Интересно где это у вас?
По моему большинство продуктовой розницы уже поставили.
Цитата:
Тот самый:
Сделайте выгодные условия на эквайринг, даже бесплатным его сделайте и тогда уже штрафуйте за отсутствие терминалов.

Вот тут согласен,банки за транзакции имеют столько же, сколько ИП платит налогов,не многовато ли господа банкиры?
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