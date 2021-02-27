Отправлено: - 18:17

Тот самый:

У нас в большинстве магазинов заплатить картой - это проблема. До 4% комиссии платить никто не хочет,

Тот самый:

Сделайте выгодные условия на эквайринг, даже бесплатным его сделайте и тогда уже штрафуйте за отсутствие терминалов.

Цитата:Интересно где это у вас?По моему большинство продуктовой розницы уже поставили.Цитата:Вот тут согласен,банки за транзакции имеют столько же, сколько ИП платит налогов,не многовато ли господа банкиры?