Отправлено: - 10:34

Казалось бы, для чего слово «колобок» писать на вывеске как «Kolobok»? В угоду моде или из-за перехода казахского языка на латиницу?

Такое ощущение, что владельцы соревнуются в подвыподвернутости названий, порой не обращая внимания даже на правила языка. Причем их никто не наставляет и совершенно не контролирует в этих словесных фантазиях.

По моему автор уже по второму кругу ноет насчёт вывесок))Цитата:Евгений наверно последний лет 20 на улицу не выходил и поэтому не заметил что все уже давно пытаются вывески и названия вестернизировать,у кого на что фантазии хватает) сейчас любой ларек с денерами обязательно должен называться mr.doner,какие нибудь кофейни starbuKST а уж пивнухи через одну имеют в названии BeerЦитата:Репрессии нужны? Штрафы? Наказания за название магазина пиватория? Чтобы автор первый потом начал критиковать контролёров за вывесками?))