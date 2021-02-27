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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 79 из 79«1...777879
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6478
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.02.21 - 12:14
#1171
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Цитата:
abaika95:
Саддам устроил геноцид курдов

Вы это счас серьёзно? :-x 150 челов казнил. А сколько жертв после необоснованного вмешательства стало и есть по сей день? Просто Буш сын довёл до конца, что не удалось папе. Остальное надуманное. Принципами не торгуют. :-P Цитата:
abaika95:
В 90ых никому дела не было до этой Сибири,живёте себе там мирно,стройте демократию авось заживёте как шведы, но не получилось)

Это стёб такой? Да если бы не сильная сегодня Россия, весь СНГ колошматило бы сегодня, как Ирак...Цитата:
abaika95:
Каддафи много нервов в 70ых потрепал Там дело принципа уже

Да есть мнение, что хотел увести весь континент от доллара. Чего США не могли допустить, да дело принципа.Цитата:
abaika95:
Когда США посадила ФРГ на свои кредиты и немцы стали тихие и покорные

Могу вас удивить, немцы после второй мировой и так тихие и спокойные, даже в Ирак не вмешивались.
А кредитов у США куда больше. ;-) Цитата:
abaika95:
Когда Грузия пыталась вернуть абхазию то России активно помогала сепаратистам абхазам

Как это вернуть - геноцид имеете ввиду? Они и были в составе.
ПС: А вот после, да потеряли.

[Исправлено: elektron, 27.02.2021 - 07:22]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11149
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.02.21 - 13:32
#1172
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для тех кто не в курсе-
в понедельник уже Весна.
для тех кто не в курсе
Весна́ — одно из четырёх времён года, переходный сезон между зимой и летом.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6478
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.02.21 - 14:51
#1173
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Цитата:
alex_60:
для тех кто не в курсе- в понедельник уже Весна.

Хорошо то как, а у немцев только 21-го вроде. :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11149
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.02.21 - 15:22
#1174
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ну это астрономическая.
И не только в Германии, но и в Африке, и в восточной Европе так считается, а не только в Западной. Причём у них все времена года начинаются 21-го числа первого месяца, т.е. лето тоже начнется 21 июня только, а осень - 21 сентября.
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