Скажите, как вас в детстве учили читать? Наверняка многим, как и мне, родители говорили: «Идешь по улице, едешь в автобусе - смотри на вывески и читай!» Тогда, лет 40 назад, они не отличались большой яркостью и разнообразием, но были просты, лаконичны, а главное - понятны любому возрасту. Читать новость
действительно, и язык и мозг сломать можно пока прочтешь, а потом еще и переваришь то что прочел. Последний снимок я так и не понял. Хотя интуиция и подсказывала направление. Я так считаю, что и ЕГЭ в России и ЕНТ у нас имеют одну задачу оболванить детей. На это и все образование уже заточено. И вот вдобавок еще и эта латинизация. Ну вот начали коверкать слова и ломать языки. И что европейцами стали? жизнь резко улучшилась? Она улучшиться когда все богатства страны как в недрах так и на поверхности и промышленность будет в руках государства, а не у стони олигархов, большинство, которых это иностранцы
По моему автор уже по второму кругу ноет насчёт вывесок)) Цитата:
Казалось бы, для чего слово «колобок» писать на вывеске как «Kolobok»? В угоду моде или из-за перехода казахского языка на латиницу?
Евгений наверно последний лет 20 на улицу не выходил и поэтому не заметил что все уже давно пытаются вывески и названия вестернизировать,у кого на что фантазии хватает) сейчас любой ларек с денерами обязательно должен называться mr.doner,какие нибудь кофейни starbuKST а уж пивнухи через одну имеют в названии Beer Цитата:
Такое ощущение, что владельцы соревнуются в подвыподвернутости названий, порой не обращая внимания даже на правила языка. Причем их никто не наставляет и совершенно не контролирует в этих словесных фантазиях.
Репрессии нужны? Штрафы? Наказания за название магазина пиватория? Чтобы автор первый потом начал критиковать контролёров за вывесками?))
Больше всего,конечно,удручают надписи в Парке Победы на памятниках героев. Их имена увековечили буквами противника. Кошмар. Уходил погибать за Родину Иваном,а покоится Ivanом,как тот Fritz. Это же кому в голову пришла такая идея?? А то что постоянно меняют алфавит,так это вполне нормально для подобных Бананостанов,у нас здравый смысл идёт гораздо позже решений. Привыкли уже.
В Китае встречается много вывесок на русском языке. Не зная китайского можно все прочитать, не совсем грамотно, но прикольно. Временами невозможно удержаться от смеха. Почему они не привлекут носителей русского языка к редактированию, которых тут полно? Шедеврально! Приятного просмотра!
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