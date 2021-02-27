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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41018
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 27.02.21 - 09:34
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Скажите, как вас в детстве учили читать? Наверняка многим, как и мне, родители говорили: «Идешь по улице, едешь в автобусе - смотри на вывески и читай!» Тогда, лет 40 назад, они не отличались большой яркостью и разнообразием, но были просты, лаконичны, а главное - понятны любому возрасту.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
67
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 27.02.21 - 09:34
#1
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действительно, и язык и мозг сломать можно пока прочтешь, а потом еще и переваришь то что прочел. Последний снимок я так и не понял. Хотя интуиция и подсказывала направление. Я так считаю, что и ЕГЭ в России и ЕНТ у нас имеют одну задачу оболванить детей. На это и все образование уже заточено. И вот вдобавок еще и эта латинизация. Ну вот начали коверкать слова и ломать языки. И что европейцами стали? жизнь резко улучшилась? Она улучшиться когда все богатства страны как в недрах так и на поверхности и промышленность будет в руках государства, а не у стони олигархов, большинство, которых это иностранцы
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11149
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 27.02.21 - 10:19
#2
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президенту эта проблема с латиницей
по наследству конечно осталась.
и теперь как кость в горле.
кроме как нану она похоже ни кому и не нужна. но он торопился...
отменят ее, но после часа х.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7130
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 27.02.21 - 10:34
#3
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По моему автор уже по второму кругу ноет насчёт вывесок))
Цитата:
Казалось бы, для чего слово «колобок» писать на вывеске как «Kolobok»? В угоду моде или из-за перехода казахского языка на латиницу?

Евгений наверно последний лет 20 на улицу не выходил и поэтому не заметил что все уже давно пытаются вывески и названия вестернизировать,у кого на что фантазии хватает) сейчас любой ларек с денерами обязательно должен называться mr.doner,какие нибудь кофейни starbuKST а уж пивнухи через одну имеют в названии Beer
Цитата:
Такое ощущение, что владельцы соревнуются в подвыподвернутости названий, порой не обращая внимания даже на правила языка. Причем их никто не наставляет и совершенно не контролирует в этих словесных фантазиях.

Репрессии нужны? Штрафы? Наказания за название магазина пиватория? Чтобы автор первый потом начал критиковать контролёров за вывесками?))
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4572
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 27.02.21 - 12:07
#4
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Цитата:
abaika95:
уже по второму кругу ноет насчёт вывесок)

капля камень точит...
Цитата:
abaika95:
у кого на что фантазии хватает

недалёкости у кого на что хватает - содержимое от названия как-то не улучшается)))
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
503
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 27.02.21 - 12:38
#5
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Больше всего,конечно,удручают надписи в Парке Победы на памятниках героев. Их имена увековечили буквами противника. Кошмар. Уходил погибать за Родину Иваном,а покоится Ivanом,как тот Fritz. Это же кому в голову пришла такая идея?? А то что постоянно меняют алфавит,так это вполне нормально для подобных Бананостанов,у нас здравый смысл идёт гораздо позже решений. Привыкли уже.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11149
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 27.02.21 - 13:39
#6
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Цитата:
Сабыр:
Больше всего,конечно,удручают надписи в Парке Победы на памятниках героев. Их имена увековечили буквами противника.


идиоты, предатели памяти. преступники. по другому этих выжигателей всего русского не назову.
гореть им в аду, кто это сделал.

[Исправлено: alex_60, 27.02.2021 - 13:40]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
131
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 27.02.21 - 14:29
#7
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В Китае встречается много вывесок на русском языке. Не зная китайского можно все прочитать, не совсем грамотно, но прикольно. Временами невозможно удержаться от смеха. Почему они не привлекут носителей русского языка к редактированию, которых тут полно? Шедеврально! Приятного просмотра!
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
592
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 27.02.21 - 14:33
#8
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Я вывески на латинице казахском не читаю, т.к. не охота ломать голову что там написано.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13718
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 27.02.21 - 14:38
#9
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Цитата:
Но ведь третий вариант латиницы, предложенный в 2018 году, не был официально утвержден

Источник:

Ну вот тут чисто технически неправда. Назарбаевым были утверждены все три первоначальных варианта.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
131
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 27.02.21 - 14:41
#10
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Да что там Китай... Россия сама такие приколы-хохмы чудит что Китай отдыхает!
Крем д/лица "ДД" от трещин на пятках!)))))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7130
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 27.02.21 - 14:59
#11
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Цитата:
Алиса:
капля камень точит...

Евгения давно читаю
Не точит
Просто ноет
Ему не важен результат критики
Ему тема для нытья важна)
Цитата:
Алиса:
недалёкости у кого на что хватает - содержимое от названия как-то не улучшается)))

Название бренда это основы маркетинга
Чем ярче и необычнее тем больше шансов привлечь потенциального покупателя
Цитата:
Сабыр:
Больше всего,конечно,удручают надписи в Парке Победы на памятниках героев. Их имена увековечили буквами противника. Кошмар. Уходил погибать за Родину Иваном,а покоится Ivanом,как тот Fritz

До войны во многих республиках СССР использовалась латиница,и документооборот был на латинице так что многие вполне уходили воевать против Фрицев и погибали Sabirzhanami
Цитата:
alex_60:
идиоты, предатели памяти. преступники. по другому этих выжигателей всего русского не назову. гореть им в аду, кто это сделал.

Большевики как пришли к власти отказались от старого русского алфавита и летоисчисления а также начали гонения на православную веру и великорусскихшовинистов
Их Тоже в разряд идиотов отнесешь?)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6478
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 27.02.21 - 15:07
#12
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Цитата:
abaika95:
Евгения давно читаю

Читать и дети могут, а вот понять? :lol:
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
567
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 27.02.21 - 15:09
#13
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Цитата:
abaika95:
До войны во многих республиках СССР использовалась латиница,и документооборот был на латинице так что многие вполне уходили воевать против Фрицев и погибали Sabirzhanami


Предоставьте, пожалуйста, пруф на Sabirzhana.
Раз уж так написали...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11149
Евгений ПОЛУЯНОВ: А и Б висели на стене…
Отправлено: 27.02.21 - 15:28
#14
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Цитата:
abaika95:


ты бы успокоился, пошел бы как в асыки играть вспомнил, потренировался,
наурыз же скоро.
а не лез бы в эти темы. рано тебе.

[Исправлено: alex_60, 27.02.2021 - 15:29]
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