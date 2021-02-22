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А у нас во дворах все по-прежнему...
А у нас во дворах все по-прежнему...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41018
А у нас во дворах все по-прежнему...
Отправлено: 22.02.21 - 11:13
Выхлопные газы прогревающихся автомашин во дворах, вы задумывались об этом? Обратите внимание, как утром ведут в школу малышей или везут на санках ребятишек в детские сады. Трубы на уровне голов, дети глотают машинную отработку.
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(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10082
Re: А у нас во дворах все по-прежнему...
Отправлено: 24.02.21 - 11:40
Цитата:
Давненько уже было, в те далекие времена когда авто было не средством передвижения а роскошью, в те далекие .. Когда произошел обвал рубля и у людей не было еще этого средства передвижения. Это потом уже по сто машин во дворах в один миг появилось.)
Тогда, вот как со мной бедный сосед боролся: я свою "роскошь" Оставлял под его окном. Он потихоньку то цветок посадит, то клумбу соорудит и в конечном итоге сдвигает меня шаг за шагом. Короче за пару лет, ну где то метров на 15 сдинул
А потом БАЦ! Радость в их дом пришла, рубль рухнул и пригнали они корыто из Челябинска. И забыли они в миг и про цветы посаженые у окна, и клумбы. Все забыли они. Теперь там стоит "унитаз" И они его полируют с утра до вечера. .
5555:
Давненько уже было, в те далекие времена когда авто было не средством передвижения а роскошью, в те далекие .. Когда произошел обвал рубля и у людей не было еще этого средства передвижения. Это потом уже по сто машин во дворах в один миг появилось.)
Тогда, вот как со мной бедный сосед боролся: я свою "роскошь" Оставлял под его окном. Он потихоньку то цветок посадит, то клумбу соорудит и в конечном итоге сдвигает меня шаг за шагом. Короче за пару лет, ну где то метров на 15 сдинул
А потом БАЦ! Радость в их дом пришла, рубль рухнул и пригнали они корыто из Челябинска. И забыли они в миг и про цветы посаженые у окна, и клумбы. Все забыли они. Теперь там стоит "унитаз" И они его полируют с утра до вечера. .
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1078
А у нас во дворах все по-прежнему...
Отправлено: 24.02.21 - 15:58
Цитата:
Ну хорошо, что денег только на корыто хватило, а если бы яхту купили? Пришлось бы до Тобола канал копать, чтобы яхта радовала глаз, покачиваясь на волнах под окнами. Надо бы знакомому сказать, чтобы длинномер свой тоже во двор загонял, пущай ставит - имеет право! А безлошадным можно разрешить сарайки ставить на парковочные места для хранения разного барахла, а почему бы и нет, справедливо же?
Vit:
А потом БАЦ! Радость в их дом пришла, рубль рухнул и пригнали они корыто из Челябинска.
А потом БАЦ! Радость в их дом пришла, рубль рухнул и пригнали они корыто из Челябинска.
Ну хорошо, что денег только на корыто хватило, а если бы яхту купили? Пришлось бы до Тобола канал копать, чтобы яхта радовала глаз, покачиваясь на волнах под окнами. Надо бы знакомому сказать, чтобы длинномер свой тоже во двор загонял, пущай ставит - имеет право! А безлошадным можно разрешить сарайки ставить на парковочные места для хранения разного барахла, а почему бы и нет, справедливо же?
(Пользователи)
- Регистрация:
- 26.08.19
- Сообщений:
- 27
Re: А у нас во дворах все по-прежнему...
Отправлено: 24.02.21 - 21:06
Походу пришло время делить машины на экологические классы с запретом заезда машин не соответствующих классу в определенные зоны города или запретом стоянки в придомовых территориях.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6478
Re: А у нас во дворах все по-прежнему...
Отправлено: 24.02.21 - 21:16
Цитата:
Не представляйте, с лифта в подземную парковку, сел и поехал. А ваши фантазии оставьте при себе.
Odin_iz_Teh:
Представил себе картину
Представил себе картину
Не представляйте, с лифта в подземную парковку, сел и поехал. А ваши фантазии оставьте при себе.
Z
(Пользователи)
- Регистрация:
- 07.07.19
- Сообщений:
- 9
Re: А у нас во дворах все по-прежнему...
Отправлено: 25.02.21 - 20:36
Проблема высосаная из пальца. Машины стоят в 50 метрах от дома. На улице -30. Прям окна у всех нараспашку и смрад валит в дом. Ну абсурд же. Дети нюхает. Это как всё происходит. Вы прям в доль парковки их везёте. 100 машин разом прогревают. И весь дым по земле стелится. А что тогда вам в окна летит? А как быть с домами и с печами на твёрдом топливе? Ударный газ летит в трубу и травит всех. А в них еще и суют все что может догореть и дать тепла.
Теперь о гаражах. Если раньше ставили там машину и зимой морозили сопли,то я вас огорчу. В гаражах буржуек, как в частном секторе. И топят не только углём и дровами. Как стемнеет и резина в ход идёт,и пластик с отработкой. И шашлыки жарят круглый год.
Ну не разрушать же все что даёт дым. Это в корне не правильно.
Раньше дома топили углём, заводы, транспорт, техника на дизтопливе, костры во дворах жгли и каждую осень палили листву. И ни один не выходил и не орал как ему плохо. А сейчас каждый суслик аргоном и почему-то считает что все вокруг ему что-то должны. И не потому что ему это надо,а потому что есть у другого и надо его этого лишить.
Признайтесь,автор,что так это и есть,да?!
Теперь о гаражах. Если раньше ставили там машину и зимой морозили сопли,то я вас огорчу. В гаражах буржуек, как в частном секторе. И топят не только углём и дровами. Как стемнеет и резина в ход идёт,и пластик с отработкой. И шашлыки жарят круглый год.
Ну не разрушать же все что даёт дым. Это в корне не правильно.
Раньше дома топили углём, заводы, транспорт, техника на дизтопливе, костры во дворах жгли и каждую осень палили листву. И ни один не выходил и не орал как ему плохо. А сейчас каждый суслик аргоном и почему-то считает что все вокруг ему что-то должны. И не потому что ему это надо,а потому что есть у другого и надо его этого лишить.
Признайтесь,автор,что так это и есть,да?!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 567
А у нас во дворах все по-прежнему...
Отправлено: 27.02.21 - 14:57
Цитата:
Вы повнимательнее прочитайте-то публикацию.
И представьте картинку, когда малышню в ясли везут на санках вдоль ваших чадящих во дворах корыт.
Действительно пора изменения в ПДД вносить, если цепанули во дворе, то и нет состава, мало ли что было, может пожар или еще что...
Быстренько сориентируются "лошадные"
Zhuzhik:
Вы повнимательнее прочитайте-то публикацию.
И представьте картинку, когда малышню в ясли везут на санках вдоль ваших чадящих во дворах корыт.
Действительно пора изменения в ПДД вносить, если цепанули во дворе, то и нет состава, мало ли что было, может пожар или еще что...
Быстренько сориентируются "лошадные"
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