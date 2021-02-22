Отправлено: - 20:36

Проблема высосаная из пальца. Машины стоят в 50 метрах от дома. На улице -30. Прям окна у всех нараспашку и смрад валит в дом. Ну абсурд же. Дети нюхает. Это как всё происходит. Вы прям в доль парковки их везёте. 100 машин разом прогревают. И весь дым по земле стелится. А что тогда вам в окна летит? А как быть с домами и с печами на твёрдом топливе? Ударный газ летит в трубу и травит всех. А в них еще и суют все что может догореть и дать тепла.Теперь о гаражах. Если раньше ставили там машину и зимой морозили сопли,то я вас огорчу. В гаражах буржуек, как в частном секторе. И топят не только углём и дровами. Как стемнеет и резина в ход идёт,и пластик с отработкой. И шашлыки жарят круглый год.Ну не разрушать же все что даёт дым. Это в корне не правильно.Раньше дома топили углём, заводы, транспорт, техника на дизтопливе, костры во дворах жгли и каждую осень палили листву. И ни один не выходил и не орал как ему плохо. А сейчас каждый суслик аргоном и почему-то считает что все вокруг ему что-то должны. И не потому что ему это надо,а потому что есть у другого и надо его этого лишить.Признайтесь,автор,что так это и есть,да?!