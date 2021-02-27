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≡ Фейковое постановление о машинах с российскими номерами распространяют в Сети
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41018
Фейковое постановление о машинах с российскими номерами распространяют в Сети
Отправлено: 27.02.21 - 14:44
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В документе говорится, что якобы владельцам машин, поставленных на учет в России, запрещается ездить без генеральной доверенности на территории Казахстана. В пресс-службе Генпрокуратуры опровергли этот фейк.
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§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
503
Re: Фейковое постановление о машинах с российскими номерами...
Отправлено: 27.02.21 - 14:44
#1
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Ой,какое бы случилось чудо,если бы убрали с дорог этот металлолом. А как они ездят. И им же по барабану,ударил,сбежал и завтра такой же за 500к купил. И страховки поддельные и доверенности нарисуют.
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