Re: Фейковое постановление о машинах с российскими номерами...

Отправлено: - 14:44

Ой,какое бы случилось чудо,если бы убрали с дорог этот металлолом. А как они ездят. И им же по барабану,ударил,сбежал и завтра такой же за 500к купил. И страховки поддельные и доверенности нарисуют.