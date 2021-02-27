Re: Министерство финансов РК вновь планирует охватить налогами...

Отправлено: - 16:06

Путают причину и следствие. У нас в большинстве магазинов заплатить картой - это проблема. До 4% комиссии платить никто не хочет, поэтому и предлагают переводить. Заставьте всех ИП поставить терминалы. Сделайте выгодные условия на эквайринг, даже бесплатным его сделайте и тогда уже штрафуйте за отсутствие терминалов. А облагать налогами безналичные переводы - глупость.