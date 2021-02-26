Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.02.21 - 22:59
Цитата:
----ТАК я ему заяву в друзья послал , а он ни в какую
elektron:
----ТАК я ему заяву в друзья послал , а он ни в какую
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.02.21 - 23:05
Цитата:
---Даже в гости приглашал поесть мандаринки с Абхазии . Но ему мой диван не понравился .
elektron:
---Даже в гости приглашал поесть мандаринки с Абхазии . Но ему мой диван не понравился .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6475
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.02.21 - 23:07
Цитата:
не Дракону цвет не понравился
Гога:
Но ему мой диван не понравился .
Но ему мой диван не понравился .
не Дракону цвет не понравился
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.02.21 - 23:09
Цитата:
Что не спишь , дружище ?? Или в скворешнике гвалт стоит , спать мешает??
alex_60:
Что не спишь , дружище ?? Или в скворешнике гвалт стоит , спать мешает??
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.02.21 - 23:09
Цитата:
---Драгу как раз понравился
[Исправлено: Гога, 26.02.2021 - 20:19]
elektron:
---Драгу как раз понравился
[Исправлено: Гога, 26.02.2021 - 20:19]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.02.21 - 23:11
Цитата:
----Ночь у тебя , у меня ещё 8 часов
alex_60:
что ночью будет
что ночью будет
----Ночь у тебя , у меня ещё 8 часов
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11145
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.02.21 - 23:12
Цитата:
дал себе определение.
довольно четкое кстати.
прошу, отстань от меня, пустобрех,
понимаю, что с тобой никто больше кроме меня не разговаривает. но я не виноват.
отстань пустобрех пожалуйста, бреши с сериком, абайка95. твой уровень.
брехунов и пустозвонов.
Гога:
Когда собака лает просто так , не по делу , знаешь как её называют ?? --- правильно --пустобрех
Когда собака лает просто так , не по делу , знаешь как её называют ?? --- правильно --пустобрех
дал себе определение.
довольно четкое кстати.
прошу, отстань от меня, пустобрех,
понимаю, что с тобой никто больше кроме меня не разговаривает. но я не виноват.
отстань пустобрех пожалуйста, бреши с сериком, абайка95. твой уровень.
брехунов и пустозвонов.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.02.21 - 23:20
Цитата:
Спокойной ночи , уважаемый
alex_60:
Спокойной ночи , уважаемый
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2251
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.02.21 - 23:30
Для трепла
"Просветитель", с высшей степенью грамотности!
Научись вначале адекватно выражать свою мысль: какой "ВВОД войск в ГДР", если советские войска там находились с 1945 года?
"Просветитель", с высшей степенью грамотности!
Научись вначале адекватно выражать свою мысль: какой "ВВОД войск в ГДР", если советские войска там находились с 1945 года?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 26.02.21 - 23:34
Цитата:
---Привет ! Как там у вас , холодно ?? Не замерзла ??
таноми52:
---Привет ! Как там у вас , холодно ?? Не замерзла ??
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.02.21 - 10:38
Цитата:
Ну вот трепло сначала повозмущалась над событием про которое даже не знала теперь возмущается над формулировкой)
А Поучать то поучать то все лезет))
таноми52:
Для трепла "Просветитель", с высшей степенью грамотности! Научись вначале адекватно выражать свою мысль: какой "ВВОД войск в ГДР", если советские войска там находились с 1945 года?
Для трепла "Просветитель", с высшей степенью грамотности! Научись вначале адекватно выражать свою мысль: какой "ВВОД войск в ГДР", если советские войска там находились с 1945 года?
Ну вот трепло сначала повозмущалась над событием про которое даже не знала теперь возмущается над формулировкой)
А Поучать то поучать то все лезет))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.02.21 - 10:56
Цитата:
Лень искать
Че там напомни?
Цитата:
Ну вот вы начали зарываться в дебри
А как же Кенигсберг который отжали?
А как же Курилы которые отжали?
А как же Сибирь и Кавказ которые россия отжала?
Так до бесконечности можно)
Говорим о новом мире с новыми правилами созданном после 1945 года в котором США ни у кого ничего нагло не отжимает а только ставит везде свои марионеточные правительства
Цитата:
Давайте так
Примерно представим как мыслит западный человек (вам видно не дано ещё)
Есть империя зла (к примеру Ирак )
Ирак с Саддамом Хусейном который ведёт себя не адекватно,войны затевает,вторгается куда хочет,вообщем мелкий региональный гопник
Его усмиряют силой
Свергают
Ставят своих демократических марионеток в правительстве
Но эти марионетки быстро наворовавшись сбегают
На их место приходят откровенные бандиты
Которые пропагандируют идею возражения империи,прививают свои моральные принципы и скрепы
Пропагандисты этого нового Ирака целыми днями вещают что запад это шайтанама и вообще они там все отсталые геи и если полезут к нам то мы муджахеды попадаем в рай а они просто сдохнут)
При этом новый Ирак яро нарывается на всех соседей
Войны затевает и.т.д ну прям как при Саддаме
Запад с таким мирится не намерен
И опять бомбит Ирак (благо у последних не было ядерной бомбы)
Мораль: Западу не нужны мелкие региональные бандиты на ближнем востоке,на дальнем востоке,в южной Америке..в общем нигде
Коллективный Запад во главе с США это мировой жандарм который следит чтобы все жили в рамках установленных правил
СССР пытался перечить этому,но и он кончился
Сейчас Китай бузит)
С 2007 года вот Россия начала
Западу это не надо,западу надо чтобы везде были демократические правительства и вели себя смирно и не мешали западу насаждать свои принципы)
По их мнению тут нет двойных стандартов
Есть только их стандарты а остальные стандарты будь то исламские халифаты,нацизм,фашизм,коммунизм это ересь и брак котрый должен быть уничтожен
drakon:
Ты не ответил на вопрос, в коммение 1114....
Ты не ответил на вопрос, в коммение 1114....
Лень искать
Че там напомни?
Цитата:
elektron:
А как же Гавайи? Отжали раньше конечно. Но статус штата получили только в 1959-ом.
А как же Гавайи? Отжали раньше конечно. Но статус штата получили только в 1959-ом.
Ну вот вы начали зарываться в дебри
А как же Кенигсберг который отжали?
А как же Курилы которые отжали?
А как же Сибирь и Кавказ которые россия отжала?
Так до бесконечности можно)
Говорим о новом мире с новыми правилами созданном после 1945 года в котором США ни у кого ничего нагло не отжимает а только ставит везде свои марионеточные правительства
Цитата:
После гос. переворота в/на Украине сложилась таже ситуация. И не вмешаться, было бы преступлениям.
В принципе даже отбросив все нюансы. Почему именно с 2008-го года весь западный мир как двуликий Янус с двойными стандартами обрушивается именно на Россию? "
В принципе даже отбросив все нюансы. Почему именно с 2008-го года весь западный мир как двуликий Янус с двойными стандартами обрушивается именно на Россию? "
Давайте так
Примерно представим как мыслит западный человек (вам видно не дано ещё)
Есть империя зла (к примеру Ирак )
Ирак с Саддамом Хусейном который ведёт себя не адекватно,войны затевает,вторгается куда хочет,вообщем мелкий региональный гопник
Его усмиряют силой
Свергают
Ставят своих демократических марионеток в правительстве
Но эти марионетки быстро наворовавшись сбегают
На их место приходят откровенные бандиты
Которые пропагандируют идею возражения империи,прививают свои моральные принципы и скрепы
Пропагандисты этого нового Ирака целыми днями вещают что запад это шайтанама и вообще они там все отсталые геи и если полезут к нам то мы муджахеды попадаем в рай а они просто сдохнут)
При этом новый Ирак яро нарывается на всех соседей
Войны затевает и.т.д ну прям как при Саддаме
Запад с таким мирится не намерен
И опять бомбит Ирак (благо у последних не было ядерной бомбы)
Мораль: Западу не нужны мелкие региональные бандиты на ближнем востоке,на дальнем востоке,в южной Америке..в общем нигде
Коллективный Запад во главе с США это мировой жандарм который следит чтобы все жили в рамках установленных правил
СССР пытался перечить этому,но и он кончился
Сейчас Китай бузит)
С 2007 года вот Россия начала
Западу это не надо,западу надо чтобы везде были демократические правительства и вели себя смирно и не мешали западу насаждать свои принципы)
По их мнению тут нет двойных стандартов
Есть только их стандарты а остальные стандарты будь то исламские халифаты,нацизм,фашизм,коммунизм это ересь и брак котрый должен быть уничтожен
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6475
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.02.21 - 11:19
Цитата:
Что там было неадекватного то?
Просто сын за отца отомстил! А заодно и всё вами описанное организовал. Что привело к нестабильности и ещё большему человеческих жертв, чем при Садаме когда либо было.
А Каддафи чем им помешал? Ну диктатор коих много ещё. Зато уровень жизни выше, чем в Европе был.
В результате беженцы. А Европа только глазками хлопает.
А представляете, что было бы, если в место российский, американские миротворцы были бы подвергнуты нападению. Грузия сегодня была бы уже 52-ым штатом США.
ПС: И опять бы никто ничего даже бы и не вякал!
[Исправлено: elektron, 27.02.2021 - 06:24]
abaika95:
Ирак с Саддамом Хусейном который ведёт себя не адекватно
Ирак с Саддамом Хусейном который ведёт себя не адекватно
Что там было неадекватного то?
Просто сын за отца отомстил! А заодно и всё вами описанное организовал. Что привело к нестабильности и ещё большему человеческих жертв, чем при Садаме когда либо было.
А Каддафи чем им помешал? Ну диктатор коих много ещё. Зато уровень жизни выше, чем в Европе был.
В результате беженцы. А Европа только глазками хлопает.
А представляете, что было бы, если в место российский, американские миротворцы были бы подвергнуты нападению. Грузия сегодня была бы уже 52-ым штатом США.
ПС: И опять бы никто ничего даже бы и не вякал!
[Исправлено: elektron, 27.02.2021 - 06:24]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11145
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.02.21 - 11:45
Байден первый авиаудар нанес по Сирии.
настоящий американский президент.
у них там в уставе записано-каждому президенту как минимум по войне.
настоящий американский президент.
у них там в уставе записано-каждому президенту как минимум по войне.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 27.02.21 - 11:58
Цитата:
Ну вы видно не изучали вопрос
Саддам устроил геноцид курдов
Затеял 10летнюю войну с Ираном
Вторгся в Кувейт
Да после него начался бардак
Но для США этот бардак стабильнее и выгоднее чем нестабильный Саддам
Как с Россией 90ых
Все эти крики современных пропагандистов от том что запад спит и видит как у России Сибирь оттянуть ведь явно наиграны
В 90ых никому дела не было до этой Сибири,живёте себе там мирно,стройте демократию авось заживёте как шведы, но не получилось)
Принцип Маршалла
Когда США посадила ФРГ на свои кредиты и немцы стали тихие и покорные
После этого американскому обывателю начали доносить мысль что любую диктатуру можно снести,вкласть деньги и на ее месте будет цивилизованная Германия
Цитата:
Каддафи много нервов в 70ых потрепал
Там дело принципа уже
Нечего было сбивать пассажирские самолёты и террористов готовить на своих базах
Цитата:
Нет
США просто разнесла бы Грузию и поставила там свое демократическое правительство
К слову о Грузии и двойных стандартах России
Когда Грузия пыталась вернуть абхазию то России активно помогала сепаратистам абхазам
Когда уже Россия пыталась вернуть Чечню то очень обижалась почему Грузия поставляет оружие чеченцам
Также и с осетией
Почему Россия может сохранять целостность федерации путем военных действий а Грузия не имеет права?)
elektron:
Просто сын за отца отомстил! А заодно и всё вами описанное организовал. Что привело к нестабильности и ещё большему человеческих жертв, чем при Садаме когда либо было.
Просто сын за отца отомстил! А заодно и всё вами описанное организовал. Что привело к нестабильности и ещё большему человеческих жертв, чем при Садаме когда либо было.
Ну вы видно не изучали вопрос
Саддам устроил геноцид курдов
Затеял 10летнюю войну с Ираном
Вторгся в Кувейт
Да после него начался бардак
Но для США этот бардак стабильнее и выгоднее чем нестабильный Саддам
Как с Россией 90ых
Все эти крики современных пропагандистов от том что запад спит и видит как у России Сибирь оттянуть ведь явно наиграны
В 90ых никому дела не было до этой Сибири,живёте себе там мирно,стройте демократию авось заживёте как шведы, но не получилось)
Принцип Маршалла
Когда США посадила ФРГ на свои кредиты и немцы стали тихие и покорные
После этого американскому обывателю начали доносить мысль что любую диктатуру можно снести,вкласть деньги и на ее месте будет цивилизованная Германия
Цитата:
elektron:
А Каддафи чем им помешал? Ну диктатор коих много ещё. Зато уровень жизни выше, чем в Европе был. В результате беженцы. А Европа только глазками хлопает.
А Каддафи чем им помешал? Ну диктатор коих много ещё. Зато уровень жизни выше, чем в Европе был. В результате беженцы. А Европа только глазками хлопает.
Каддафи много нервов в 70ых потрепал
Там дело принципа уже
Нечего было сбивать пассажирские самолёты и террористов готовить на своих базах
Цитата:
elektron:
А представляете, что было бы, если в место российский, американские миротворцы были бы подвергнуты нападению. Грузия сегодня была бы уже 52-ым штатом США. ПС: И опять бы никто ничего даже бы и не вякал!
А представляете, что было бы, если в место российский, американские миротворцы были бы подвергнуты нападению. Грузия сегодня была бы уже 52-ым штатом США. ПС: И опять бы никто ничего даже бы и не вякал!
Нет
США просто разнесла бы Грузию и поставила там свое демократическое правительство
К слову о Грузии и двойных стандартах России
Когда Грузия пыталась вернуть абхазию то России активно помогала сепаратистам абхазам
Когда уже Россия пыталась вернуть Чечню то очень обижалась почему Грузия поставляет оружие чеченцам
Также и с осетией
Почему Россия может сохранять целостность федерации путем военных действий а Грузия не имеет права?)
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 5
|Зарегистрированные пользователи: abaika95
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать