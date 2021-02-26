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≡ «У меня нет водителей!». Нарушение интервала движения автобуса № 19 стало причиной досудебной претензии акимата Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41015
«У меня нет водителей!». Нарушение интервала движения автобуса № 19 стало причиной досудебной претензии акимата Костаная
Отправлено: 26.02.21 - 12:38
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Акт фиксации нарушения графика и интервала движения на маршруте № 19 был составлен 27 января в ходе выездной проверки специалистом отдела ЖКХ в присутствии представителя ТОО «ТТС». Мы попытались получить комментарий перевозчика.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7127
Re: «У меня нет водителей!». Нарушение интервала движения...
Отправлено: 27.02.21 - 11:09
#15
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Цитата:
Добринцофф:
Так в чём проблема то,раз все сытые и довольные,чё тогда уперлись в эти 80 тнг? Перевозчики ещё год назад попросили поднять ценник до 150,ну так подняли бы ,как говорится и волки сыты и овцы целы. Тогда глядишь и интервал бы соблюдался,да и с водителями проблем бы не было,а населению которое красную икру закусывает креветками вообще пофигу сколько платить 80 или 150.

А это уже дело принципа
Никто не будет брать убитые перемороженные креветки за 5 тыс тенге когда как в другом магазине хорошие креветки за 3
Как может быть одинаковой оплата за проезд в Костанае и в Астане ? Причем там хорошие автобусы а у нас полубитые и не факт что после поднятия оплаты улучшится сервис и качество
Все это нытье насчёт оплаты это внутреннее дело перевозчика
Пусть правильно перераспределяют ресурсы
Владельцы автопарков не страдают же от бедности живя за границей
Высасывают все соки из своих водителей и машин по полной
Лишний раз на ремонт денег не выделяют но проезд им подыми)
Цитата:
Добринцофф:
Я нет ,слава богу,но я ведь и не кричал,мне если честно по барабану по чём автобусы,я на авто целый день.

Ну вот видишь ты не голодный и нищий алекс явно не голодный и нищий,а вот владельцы автопарков все сплошь голодные и нищие,оплату им подыми) у нас население не нищее но
благотворительностью заниматься явно не намерено ради того чтобы набить карманы автопаркам
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7733
«У меня нет водителей!». Нарушение интервала движения автобуса № 19 стало причиной досудебной претензии акимата Костаная
Отправлено: 27.02.21 - 11:17
#16
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Цитата:
abaika95:
Как может быть одинаковой оплата за проезд в Костанае и в Астане ?

А ни чё ,что В Астане на дотациях,а в Кустанае за счёт перевозчиков?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11145
«У меня нет водителей!». Нарушение интервала движения автобуса № 19 стало причиной досудебной претензии акимата Костаная
Отправлено: 27.02.21 - 11:38
#17
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в бюджете Костаная эти дотации на этот год заложены вообще?
ну пенсионерам и школьникам возможно есть, и то из расчета 80.
а дотации с 80 до 150 в бюджете есть?
предполагаю что нет. наверняка.
тогда это вообще катастрофа общественного транспорта города.
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