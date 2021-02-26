Отправлено: - 11:09

Добринцофф:

Так в чём проблема то,раз все сытые и довольные,чё тогда уперлись в эти 80 тнг? Перевозчики ещё год назад попросили поднять ценник до 150,ну так подняли бы ,как говорится и волки сыты и овцы целы. Тогда глядишь и интервал бы соблюдался,да и с водителями проблем бы не было,а населению которое красную икру закусывает креветками вообще пофигу сколько платить 80 или 150.

Добринцофф:

Я нет ,слава богу,но я ведь и не кричал,мне если честно по барабану по чём автобусы,я на авто целый день.

Цитата:А это уже дело принципаНикто не будет брать убитые перемороженные креветки за 5 тыс тенге когда как в другом магазине хорошие креветки за 3Как может быть одинаковой оплата за проезд в Костанае и в Астане ? Причем там хорошие автобусы а у нас полубитые и не факт что после поднятия оплаты улучшится сервис и качествоВсе это нытье насчёт оплаты это внутреннее дело перевозчикаПусть правильно перераспределяют ресурсыВладельцы автопарков не страдают же от бедности живя за границейВысасывают все соки из своих водителей и машин по полнойЛишний раз на ремонт денег не выделяют но проезд им подыми)Цитата:Ну вот видишь ты не голодный и нищий алекс явно не голодный и нищий,а вот владельцы автопарков все сплошь голодные и нищие,оплату им подыми) у нас население не нищее ноблаготворительностью заниматься явно не намерено ради того чтобы набить карманы автопаркам